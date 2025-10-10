В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»

80

В военном госпитале в поселке Рощинский, состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова». Артисты – Жанна Сосенко музыкант, автор, исполнитель, дуэт кладезь Виктор Читаев – гусляр, Наталья Подкорытова – флейта, и легендарный ансамбль "Жигулёвская вольница" Иван Карачков, Ирик Шарафутдинов и Ильгам Шарафудинов.

Они не понаслышке знают, что значит разговаривать с ранеными ребятами, выступать перед ними, видеть их слезы на глазах, когда они слышат песни о доме.

«Музыка и слово – мощные инструменты поддержки, способные достучаться до самых глубин души. В госпитальных стенах особенно остро ощущается потребность в тепле, сочувствии и надежде. Артисты, словно доктора, врачуют не только тело, но и дух, даря моменты радости и отвлечения от тягот лечения», - рассказывают артисты концертной бригады.

Концерты команды – это не просто выступления, это своего рода духовная поддержка, где каждая песня, каждый аккорд направлены на восстановление душевного равновесия. Звуки гуслей, флейты и задушевные голоса исполнителей создают атмосферу уюта и спокойствия, напоминая о доме, о близких, о мирной жизни.

"Каждый раз, когда мы видим свет в глазах этих ребят, слышим благодарные слова, понимаем, что все наши усилия не напрасны", - делится Жанна, автор и исполнитель песен. - "Музыка – это универсальный язык, способный исцелять раны, вселять надежду и объединять сердца".

Артисты, несомненно, вкладывают частичку своей души в каждое выступление, стремясь поддержать ребят, подарить им надежду и веру в лучшее. И судя по отзывам и слезам на глазах раненых, им это удается.

Такие концерты – это бесценный вклад в процесс восстановления и возвращения к полноценной жизни.

Фото: минкульт СО