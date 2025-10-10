Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего расчищено почти 50 км на общей площади 244 гектара, и вывезено около тысячи кубометров мусора и валежника.
"Сохраним лес": в губернии завершилась уборка 244 гектаров Волжского лесничества 
Артисты не понаслышке знают, что значит разговаривать с ранеными ребятами, выступать перед ними, видеть их слезы на глазах, когда они слышат песни о доме.
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Прием провели врач-гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, эндокринолог, уролог, гериатр и фтизиатры.
«Забота рядом»: врачи больницы им. Середавина проконсультировали более 100 пациентов Сызрани
В категории «Junior Rs».
Самарская пара танцоров - победители международных соревнований по танцевальному спорту
Помимо картин российских режиссеров гости фестиваля увидят работы из Беларуси, Франции, Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана.
В Самаре и регионе состоится юбилейный кинофестиваль «Кино – детям»
Подведение итогов и награждение победителей состоится в ноябре в рамках мероприятий Министерства культуры России.
«Будущее библиотек»: сотрудники библиотек Самары стали финалистами всероссийского конкурса 
Участниками станут 28 сборных команд регионов России. В каждой команде – 8 спортсменов в возрасте от 20 до 49 лет, которые представят свои регионы в борьбе за звание лучших.
Самара во второй раз примет Фестиваль чемпионов «Игры ГТО»
Работы запланированы уже в эти выходные.
«РКС-Самара» о предстоящих на следующую неделю ремонтно-профилактических работах
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»

10 октября 2025 17:19
80
Артисты не понаслышке знают, что значит разговаривать с ранеными ребятами, выступать перед ними, видеть их слезы на глазах, когда они слышат песни о доме.

В военном госпитале в поселке Рощинский, состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова». Артисты – Жанна Сосенко музыкант, автор, исполнитель, дуэт кладезь Виктор Читаев – гусляр, Наталья Подкорытова – флейта, и легендарный ансамбль "Жигулёвская вольница" Иван Карачков, Ирик Шарафутдинов и Ильгам Шарафудинов.

Они не понаслышке знают, что значит разговаривать с ранеными ребятами, выступать перед ними, видеть их слезы на глазах, когда они слышат песни о доме.

«Музыка и слово – мощные инструменты поддержки, способные достучаться до самых глубин души. В госпитальных стенах особенно остро ощущается потребность в тепле, сочувствии и надежде. Артисты, словно доктора, врачуют не только тело, но и дух, даря моменты радости и отвлечения от тягот лечения», - рассказывают артисты концертной бригады.

Концерты команды – это не просто выступления, это своего рода духовная поддержка, где каждая песня, каждый аккорд направлены на восстановление душевного равновесия. Звуки гуслей, флейты и задушевные голоса исполнителей создают атмосферу уюта и спокойствия, напоминая о доме, о близких, о мирной жизни.

"Каждый раз, когда мы видим свет в глазах этих ребят, слышим благодарные слова, понимаем, что все наши усилия не напрасны", - делится Жанна, автор и исполнитель песен. - "Музыка – это универсальный язык, способный исцелять раны, вселять надежду и объединять сердца".

Артисты, несомненно, вкладывают частичку своей души в каждое выступление, стремясь поддержать ребят, подарить им надежду и веру в лучшее. И судя по отзывам и слезам на глазах раненых, им это удается.

Такие концерты – это бесценный вклад в процесс восстановления и возвращения к полноценной жизни.

 

Фото:   минкульт СО

