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В регионе возобновляется действие социальных транспортных карт для жителей  в возрасте 65+

15 марта 2022 20:03
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Единый оператор ОТК - процесс разблокировки уже начат с 15 марта 2022. 

Возобновляется действие социальных транспортных карт жителей Самарской области в возрасте 65+.

Единый оператор ОТК - процесс разблокировки уже начат с 15 марта 2022. 

Разблокировка социальных карт проходит в автоматическом режиме, поэтому не нужно спешить, чтобы осуществить разблокировку. 

Для того, чтобы пополнить карту на март и не попасть в случайную блокировку рекомендуем начать процесс с 17 до 20 марта. 

Где пополнить: 

Сбербанк онлайн, через мобильное приложение, сайт Отк, Почта России, в самарском метрополитене, офисах оператора. 

Ежедневно с 9:00 до 18:00; 
В субботу дежурный офис работает с 10.00 до 13:00 (Мориса Тореза 67а.)

Горячая линия: 8(929) 707-61-38.

 

Фото:   администрация Самары

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