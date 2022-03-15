В регионе возобновляется действие социальных транспортных карт для жителей  в возрасте 65+

Возобновляется действие социальных транспортных карт жителей Самарской области в возрасте 65+.
Единый оператор ОТК - процесс разблокировки уже начат с 15 марта 2022.
Разблокировка социальных карт проходит в автоматическом режиме, поэтому не нужно спешить, чтобы осуществить разблокировку.
Для того, чтобы пополнить карту на март и не попасть в случайную блокировку рекомендуем начать процесс с 17 до 20 марта.
Где пополнить:
Сбербанк онлайн, через мобильное приложение, сайт Отк, Почта России, в самарском метрополитене, офисах оператора.
Ежедневно с 9:00 до 18:00;
В субботу дежурный офис работает с 10.00 до 13:00 (Мориса Тореза 67а.)
Горячая линия: 8(929) 707-61-38.
Фото: администрация Самары