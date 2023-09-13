Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» обратились коллеги из Карачаево-Черкессии с необычной просьбой.
Забыть не значит потерять: ветерану СВО вернули оставленный в самарском аэропорту телефон
На форуме будут обсуждаться современные научные идеи, связанные с проблемами цифровизации и искусственного интеллекта, философии техники, религии и др.
На Борисовских чтениях СамГТУ подпишет меморандум о сотрудничестве с Русским обществом философии и истории науки и «Знанием»
Буквально с первых дней беременности пациентка находилась под наблюдением областных специалистов - врачей-нефрологов и акушеров-гинекологов областной больницы .
Самарские врачи помогли женщине с хронической болезнью почек стать мамой в четвёртый раз
На объектах нацпроекта 2023 года дорожниками уже уложено 2,3 млн из почти 3 млн кв метров асфальтобетонной смеси.
Для проверки качества дорожных работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отберут 10 тысяч проб
Более 400 студентов и школьников Самары начали своё обучение на форуме вместе с экспертами медиасферы.
В регионе стартовал молодёжный медиафорум «Контекст»
О запуске конкурса объявил Президент России Владимир Путин чуть больше недели назад.
На конкурс, инициированный семьей Скатковых из Самары, за неделю поступило более 60 тысяч заявок
Сильнейшие спортсмены страны соберутся на Жигулевском море и поборются за главные медали сезона и место в сборной.
В Тольятти пройдет ЧР в олимпийских классах яхт и классе Европа, Первенство России и Открытый Кубок Содружества
Участие в выставке позволит продемонстрировать свои туристические возможности для новых партнеров из других регионов России, а также зарубежных стран.
Самарская область представляет свои туристические возможности осенне-зимнего сезона на международном форуме-выставке «ОТДЫХ»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.7
-1.81
EUR 101.56
-1.97
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходит Всероссийский форум «Вектор самарской науки»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В регионе стартовал молодёжный медиафорум «Контекст»

13 сентября 2023 15:14
97
Более 400 студентов и школьников Самары начали своё обучение на форуме вместе с экспертами медиасферы.

Первый интенсив медиафорума «Контекст» прошёл в самарской школе № 12 имени Героя Советского Союза Ф.М. Сафонова. Более 400 студентов и школьников Самары начали своё обучение на форуме вместе с экспертами медиасферы.

Медиафорум «Контекст» проводится в рамках национального проекта «Образование» и является частью программы комплексного развития молодежной политики Самарской области «Регион для молодых». Организатором проекта выступает Центр информационного и аналитического сопровождения Агентства по реализации молодежной политики совместно с Региональной общественной организацией «Молодёжное информационное агентство Самарской области» при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

«Мы запускаем большой проект, который пройдет в течение ближайших месяцев на территории всей Самарской области. Медиафорум «Контекст» реализуется благодаря личной поддержке Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и Федерального агентства по делам молодежи. Участие в проекте – это дополнительные возможности для молодых людей, которые позволят им овладеть навыками в сфере медиа, блогинга, потому что сегодня каждый может создавать свой контент, но мы уверены, что крайне важно делать это профессионально», – отметил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Для участников первой встречи проекта выступил маркетолог, сооснователь и руководитель SMM-агентства и SMM-школs Republic Антон Стеньков. Он рассказал, как начать деятельность в медиасфере и создавать актуальный контент для социальных сетей. Вместе с участниками он обсудил наиболее актуальные площадки для создания контента, основные тренды, которые сегодня существуют в социальных сетях, а также как правильно анализировать результаты своей работы.

Еще одним спикером первой встречи стал начальник отдела продвижения Третьяковки в Самаре, пресс-секретарь фестиваля ВолгаФест, редактор журнала Собака.смр Алексей Тилли. Он рассказал, как продвигать проекты в сфере культуры. Также на примерах ВолгаФеста и Третьяковки поделился своим опыт создания медиапродуктов, которые становятся успешными на федеральном уровне.

«Медиафорум «Контекст» дает возможность ребятам, которые только начинают развиваться в медиа, пообщаться с профессионалами сферы. Узнать о том, как создаются медиапроекты: от идеи и до конечного результата. Я уверен, что такой опыт будет полезен всем участникам, даже тем, кто не планируют связывать свою жизнь с медиа. А те, кто в будущем хочет развиваться именно в этом направлении, получат отличную возможность применить полученные на медиафоруме знания принимать, участвуя в самых интересных региональные и федеральных проектах, став частью медиакоманды Самарской области. Ребята смогут получить опыт и узнать изнутри, как создаются и реализуются самые масштабные проекты», –рассказал руководитель медиафорума «Контекст», руководитель Центра информационного и аналитического сопровождения Агентства по реализации молодежной политики Самарской области Дмитрий Дьячков.

«Я являюсь копирайтером, но решила попробовать себя в направлении видеосъемка, поскольку сейчас это набирает обороты и у меня не хватает знаний по данному направлению. Форум – хорошая возможность набраться опыта, познакомиться с компетентными ребятами», – поделилась участница медиафорума Нигар Гаджиева.

До середины октября команда проекта посетит еще 12 городов и районов Самарской области, а участниками проекта станут школьники и студенты всех 37 муниципальных образований Самарской области. Прием заявок на следующие медиаинтенсивы продолжается. Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться на портале ФГАИС «Молодежь России» и подать заявку по ссылке https://myrosmol.ru/event/136775.

Также молодые жители Самарской области могут принять участие во втором обучающем модуле, который пройдет в октябре. Региональные и федеральные эксперты проведут обучение по созданию медиапроектов, помогут комплексно посмотреть на задачи медиаспециалиста, научат применять широкий набор инструментов для создания качественного контента. В финале второго модуля состоятся онлайн-практикумы – серия практических заданий, направленных на отработку трендовых инструментов создания контента, обмен опытом и получение участниками обратной связи.

Итоговым мероприятием проекта станет медиалагерь, который пройдет в ноябре в Молодежном центре «Лесная сказка», где соберутся самые активные участники двух модулей, проявившие себя на обучающих и практических занятиях. В течение нескольких дней в формате индивидуальной и командной работы ребята отработают все полученные знания и навыки с медиаэкспертами, а также примут участие в медиасессии с известным федеральным спикером.

 

Фото: Агентство по реализации молодежной политики Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»
13 сентября 2023  12:47
В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»
146
Молодым жителям Самарской области презентовали «Всемирный фестиваль молодёжи – 2024»
13 сентября 2023  11:35
Молодым жителям Самарской области презентовали «Всемирный фестиваль молодёжи – 2024»
171
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве завода беспилотников в Самарской области
13 сентября 2023  10:54
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве завода беспилотников в Самарской области
193
Перекресток Самарской и Полевой в Самаре временно перекроют
12 сентября 2023  13:59
Перекресток Самарской и Полевой в Самаре временно перекроют
393
В Самарской области произошли новые изменения в расписании электричек.
12 сентября 2023  13:01
В Самарской области произошли изменения в расписании электричек
342
Весь список