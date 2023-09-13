В регионе стартовал молодёжный медиафорум «Контекст»

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Первый интенсив медиафорума «Контекст» прошёл в самарской школе № 12 имени Героя Советского Союза Ф.М. Сафонова. Более 400 студентов и школьников Самары начали своё обучение на форуме вместе с экспертами медиасферы.

Медиафорум «Контекст» проводится в рамках национального проекта «Образование» и является частью программы комплексного развития молодежной политики Самарской области «Регион для молодых». Организатором проекта выступает Центр информационного и аналитического сопровождения Агентства по реализации молодежной политики совместно с Региональной общественной организацией «Молодёжное информационное агентство Самарской области» при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

«Мы запускаем большой проект, который пройдет в течение ближайших месяцев на территории всей Самарской области. Медиафорум «Контекст» реализуется благодаря личной поддержке Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и Федерального агентства по делам молодежи. Участие в проекте – это дополнительные возможности для молодых людей, которые позволят им овладеть навыками в сфере медиа, блогинга, потому что сегодня каждый может создавать свой контент, но мы уверены, что крайне важно делать это профессионально», – отметил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Для участников первой встречи проекта выступил маркетолог, сооснователь и руководитель SMM-агентства и SMM-школs Republic Антон Стеньков. Он рассказал, как начать деятельность в медиасфере и создавать актуальный контент для социальных сетей. Вместе с участниками он обсудил наиболее актуальные площадки для создания контента, основные тренды, которые сегодня существуют в социальных сетях, а также как правильно анализировать результаты своей работы.

Еще одним спикером первой встречи стал начальник отдела продвижения Третьяковки в Самаре, пресс-секретарь фестиваля ВолгаФест, редактор журнала Собака.смр Алексей Тилли. Он рассказал, как продвигать проекты в сфере культуры. Также на примерах ВолгаФеста и Третьяковки поделился своим опыт создания медиапродуктов, которые становятся успешными на федеральном уровне.

«Медиафорум «Контекст» дает возможность ребятам, которые только начинают развиваться в медиа, пообщаться с профессионалами сферы. Узнать о том, как создаются медиапроекты: от идеи и до конечного результата. Я уверен, что такой опыт будет полезен всем участникам, даже тем, кто не планируют связывать свою жизнь с медиа. А те, кто в будущем хочет развиваться именно в этом направлении, получат отличную возможность применить полученные на медиафоруме знания принимать, участвуя в самых интересных региональные и федеральных проектах, став частью медиакоманды Самарской области. Ребята смогут получить опыт и узнать изнутри, как создаются и реализуются самые масштабные проекты», –рассказал руководитель медиафорума «Контекст», руководитель Центра информационного и аналитического сопровождения Агентства по реализации молодежной политики Самарской области Дмитрий Дьячков.

«Я являюсь копирайтером, но решила попробовать себя в направлении видеосъемка, поскольку сейчас это набирает обороты и у меня не хватает знаний по данному направлению. Форум – хорошая возможность набраться опыта, познакомиться с компетентными ребятами», – поделилась участница медиафорума Нигар Гаджиева.

До середины октября команда проекта посетит еще 12 городов и районов Самарской области, а участниками проекта станут школьники и студенты всех 37 муниципальных образований Самарской области. Прием заявок на следующие медиаинтенсивы продолжается. Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться на портале ФГАИС «Молодежь России» и подать заявку по ссылке https://myrosmol.ru/event/136775.

Также молодые жители Самарской области могут принять участие во втором обучающем модуле, который пройдет в октябре. Региональные и федеральные эксперты проведут обучение по созданию медиапроектов, помогут комплексно посмотреть на задачи медиаспециалиста, научат применять широкий набор инструментов для создания качественного контента. В финале второго модуля состоятся онлайн-практикумы – серия практических заданий, направленных на отработку трендовых инструментов создания контента, обмен опытом и получение участниками обратной связи.

Итоговым мероприятием проекта станет медиалагерь, который пройдет в ноябре в Молодежном центре «Лесная сказка», где соберутся самые активные участники двух модулей, проявившие себя на обучающих и практических занятиях. В течение нескольких дней в формате индивидуальной и командной работы ребята отработают все полученные знания и навыки с медиаэкспертами, а также примут участие в медиасессии с известным федеральным спикером.

Фото: Агентство по реализации молодежной политики Самарской области