В регионе работает служба социального сопровождения Семейная приемная ВОРДИ

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С 1 августа 2021 года меняем мир вместе с Семейной приемной ВОРДИ Самарской области, расширяя границы!

На территории Самарской области работает служба социального сопровождения Семейная приемная ВОРДИ, в которой семьи, воспитывающие детей-инвалидов и взрослых инвалидов с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов, получают информационно-справочную поддержку по всем вопросам своего жизнеустройства в различных форматах - по телефону, очно, в формате комплексного сопровождения семьи.

Несмотря на разнообразие форматов оказания помощи, удаленность офиса Семейной приемной ВОРДИ и маломобильность семей целевой группы городов Тольятти и Отрадный является проблемой для получения ими социального сопровождения по различным вопросам.

Поэтому при поддержке Фонда президентских грантов ежемесячно с августа 2021 года в города Тольятти и Отрадный будут организованы выездные консультации специалистов Семейной приемной ВОРДИ с привлечением экспертов различных профильных органов и ведомств.

Это позволит обеспечить оперативное решение проблем обратившихся семей; повысить степень их социальной защищенности; получить необходимые услуги различных ведомств надлежащего качества.

Также организуют и обеспечат сопровождаемой дневной занятостью 2 молодых людей с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов, которые будут изготавливать информационный листовки и лифлеты с актуальными вопросами реализации прав целевой группы и данными Семейной приемной ВОРДИ для размещения в государственных и муниципальных структурах Самарской области.

Таким образом, в этом году расширяются границы оказываемой помощи семьям с детьми и взрослыми с инвалидностью, в том числе содействуя успешной социализации молодых людей с ментальными нарушениями через обучение трудовым навыкам и улучшению качества их жизни, передает пресс-служба реготделения Семейной приемной ВОРДИ.