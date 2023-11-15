В регионе прошел второй благотворительный форум «Синергия социального партнерства: новые горизонты взаимодействия»

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15 ноября 2023 года в Самарской областной универсальной научной библиотеке прошел благотворительный форум «Синергия социального партнерства: новые горизонты взаимодействия». Форум организован Правительством Самарской области при содействии благотворительного фонда «Образ жизни» и участии общественных организаций для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Форум проводится с целью обмена профессиональным опытом. Тема этого года — «Новые горизонты взаимодействия».

Участниками форума стали: эксперты по вопросам реализации социальных проектов, представители заинтересованных региональных органов исполнительной власти, представители социально-ориентированных некоммерческих организаций и социально-ответственного бизнеса, образовательные организации.

«На сегодняшний день в нашем регионе некоммерческие организации достаточно уверенно заходят на рынок социальных услуг, оказывая помощь нуждающимся в ней людям. Этот форум как раз и проходит для того, чтобы и государственные учреждения, и НКО могли показать свои практики, чтобы получилась такая синергия, которая приведет к значительным успехам в социальной сфере», - уверена врио заместителя министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

Участники представили лучшие практики психолого-педагогического сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подтвердившие свою эффективность в рамках социальных учреждений, раскрыли перспективы межведомственного взаимодействия, обсудили программы поддержки детей с особенностями развития, основные направления взаимодействия при организации общего образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями. Обобщенный опыт представили авторы проектов. Также прошли тематические тренинги от ведущих специалистов из Москвы и Казани, в ходе которых участники форума узнали о новых подходах к работе с детьми c расстройствами аутистического спектра, о возможности самоподдержки педагогов социальных учреждений.

Задача - не просто обменяться теорией, а представить конкретные эффективные практики в области социальной и образовательной сфер, раскрыть перспективы межведомственного взаимодействия, поделиться с коллегами программами поддержки детей с особенностями здоровья, основами и опытом социального партнерства.

«Данный форум стал площадкой для обмена рабочими, результативными практиками, которыми делятся между собой и учреждения, и те, кто приехал из других регионов или подключился онлайн. Вообще основная задача нашей работы сейчас – это связать и наладить контакт между всеми участниками в области соцобслуживания, образования, медицины для того, чтобы улучшить жизнь детей и людей с инвалидностью, а также попавших в трудную жизненную ситуацию. И являясь давним партнером Правительства региона, мы стараемся быть максимально нужными и полезными в этой работе», - отмечает директор Благотворительного фонда «Образ жизни», член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, кандидат педагогических наук Елена Береговая.

Среди проектов, представленных на форуме, была модель социального партнерства НКО, государства и бизнеса «Интегративный центр «Шаг вперед». Проект реализуется региональным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов». Центр «Шаг вперед» - уникальная в своем роде организация, включающая следующие бесплатные для целевой группы направления: дневная занятость по различным направлениям (озеленение и цветоводство, мини-пекарня, швейная, столярная, свечная мастерская и др.), творческое развитие (художественная, театральная, гончарная мастерские, фотостудия), занятия общеукрепляющей физкультурой и йогой, сенсорная интеграция, консультации и сопровождение для родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет, нуждающихся в сопровождении, в том числе бесплатная юридическая и психологическая помощь, обучение для родителей и специалистов в Университете ВОРДИ. С 2023 года этот центр стал пилотной площадкой стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка М.А. Львовой-Беловой на территории Самарской области.

«Такие форумы важно проводить, потому что здесь обсуждается консолидация усилий государства, некоммерческих организаций и бизнеса. И я сегодня представила проект, который является яркой моделью такого партнерства, показывающий как можно эффективно наладить взаимодействие всех сторон. Проект направлен на помощь молодым инвалидам, организовав им дневную занятость, и на помощь детям с инвалидностью школьного возраста, для которых упор сделан на жизненные компетенции, чтобы сделать их более самостоятельными», - говорит руководитель РО ВОРДИ Самарской области Екатерина Сеницкая.

Директор автономной некоммерческой организации «Лаборатория современной культуры» Лидия Транцева рассказала о практиках взаимодействия социально ориентированного бизнеса и СОНКО на примере развития межрегионального проекта «Инклюзивные балы России». Инклюзивный бал – уникальный социально-культурный проект, объединяющий детей и молодежь с различными формами инвалидности и людей без ограничений по здоровью.

Еще одним интересным проектом, с которым выступила директор Чапаевского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» Светлана Роткина, стал «Домашний микрореабилитационный центр, как новый формат социального сервиса комплексной реабилитации особых детей». Этот новый проект, стартовавший летом этого года, одержал победу во Всероссийском конкурсе социальных проектов, организованном Благотворительным Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря проекту в учреждении создана новая социальная служба поддержки семей и расширен спектр социальных услуг, открыты пункт проката технических средств реабилитации и «Лекотека», создан виртуальный реабилитационный кабинет. Также организована выездная реабилитационная бригада, оказывающая на дому специализированную комплексную помощь ребенку с инвалидностью и его семье.

Московские эксперты отметили еще пять практик, получивших поддержку Попечительского совета фонда «Образ жизни»:

- «Служба домашнего визитирования: проект «Ранняя помощь» - практика Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

- «Дорогу осилит идущий» - практика Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени Фролова Б.П.;

- три практики Октябрьского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних: Театральная студия «Т.Д.Т. Театр. Детство. Творчество», «Добровольческий отряд «Дорогою добра» и «Без духа Божия душа мертва».

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области