В регионе продолжается прием заявок на участие во втором потоке областной программы «Школа героев»

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В Самарской области продолжается прием заявок на участие во втором потоке региональной программы «Школа героев», инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым. На сегодняшний день уже подано свыше 300 заявок.

Программа, разработанная по аналогии с Президентским проектом «Время героев», направлена на подготовку участников специальной военной операции к работе в органах власти и государственных компаниях, а также на формирование кадрового резерва для публичной власти и предприятий региона.

Первый поток программы уже объединил 45 участников, которые проходят обучение, развивая управленческие компетенции. Подать заявку на второй поток можно до 27 марта на официальном сайте правительства Самарской области – samregion.ru. Требования к кандидатам: гражданство РФ и участие в специальной военной операции, будут необходимы подтверждающие документы. После регистрации необходимо заполнить анкету и подготовить эссе.

«Правила участия в отборе на региональную программу основываются на аналогичных правилах для программы «Время героев», но имеют ряд отличий, - рассказала врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Главное отличие заключается в том, что критерии отбора на региональный проект не предусматривают обязательного наличия высшего образования и опыта руководящей работы. Иными словами, участником «Школы героев» может стать любой участник специальной военной операции без ограничений».

Следующие этапы - дистанционное тестирование (1 – 3 апреля) и очное собеседование (7 – 18 апреля). Образовательная программа стартует в июне и продлится до мая 2026 года.

Программа не только помогает участникам СВО развить управленческие навыки, но и вдохновляет их на реализацию социально значимых проектов. Так, медицинская сестра Волжской районной клинической больницы Салима Аппакова, которая оказывала помощь мирному населению в Мариуполе и участникам СВО в госпиталях Анапы и Курска, выбрала направление, связанное с поддержкой многодетных семей и развитием сельских территорий.

«Я хочу, чтобы у нас рождалось больше детей. У меня даже проект называется «Село — благоприятная среда для многодетной семьи», – делится Салима. – А участие в «Школе героев» для меня – это возможность увидеть наших ребят сильными и перспективными. Думаю, будущее за ними».

Напомним, что 2025 год объявлен в Самарской области Годом многодетной семьи, этой же теме будет посвящено и последующее десятилетие. В рамках программы расширена категория многодетных семей: статус будет сохраняться до достижения старшим ребенком 23 лет, если он проходит военную службу по призыву, контракту или участвует в СВО.

Программа «Школа героев» уже доказала свою эффективность. Ее выпускники становятся кураторами в муниципалитетах, областном правительстве и других органах власти. Например, один из участников первого потока – Александр Шарков – возглавил Волжский район.

«Школа героев» – это не только образовательный проект, но и важный шаг в реабилитации и социальной адаптации участников СВО, а также вклад в развитие управленческого потенциала региона.

Фото: Минздрав Самарской области, газета «Волжская коммуна», пресс-служба администрации Волжского района