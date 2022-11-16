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В регионе продолжается «Месячник по безопасности дорожного движения». На всей территории Самарской области проводятся профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения.



Так, сотрудники Госавтоинспекции Кинельского района на федеральной автодороге провели акцию «Встречная полоса», цель которой - предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением Правил дорожного движения при совершении маневра обгона с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Во время проведения профилактических бесед, полицейские ознакомили водителей со статистикой аварийности и вручили памятку с напоминанием о том, насколько важно заботиться о безопасности, находясь за рулем.



А госавтоинспекторы Красноярского района напомнили участникам дорожного движения о правилах перевозки несовершеннолетних, обязанности установки водителями детских удерживающих устройств и, конечно же, об ответственности взрослых за безопасность детей.



Сотрудниками ГИБДД Волжского района было проведено мероприятие по пресечению нарушений Правил дорожного движения, связанных с перевозкой тяжеловесных грузов автомобильным транспортом. В рамках мероприятия был осуществлен контроль за соблюдением водителями грузовых транспортных средств правил проезда перекрестков, расположения на проезжей части, технического состояния транспортных средств. Затем, инспекторы ГИБДД провели проверку наличия тахографов и необходимой путевой документации.



Также, на железнодорожном переезде 1065 км. «Маяк» сотрудники Госавтоинспекции города Новокуйбышевска совместно с представителями Куйбышевской железной дороги и средствами массовой информации провели профилактическую акцию «Внимание, переезд!», с целью обратить внимание всех участников дорожного движения на важность соблюдения ПДД при пересечении железнодорожных путей. В ходе проведения акции водителям напоминали правила дорожного движения, акцентируя внимание на том, что железнодорожный переезд – это зона повышенной опасности, требующая особого внимания, осторожности и терпения. Для закрепления результатов беседы водителям вручили памятки, которые позволят быстро и легко вспомнить, как правильно вести себя вблизи переезда.



На протяжении текущего месяца в Самарской области будут проводиться дополнительные профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО