В регионе подвели промежуточные итоги модернизации службы занятости

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В Управляющем центре занятости населения Самарской области прошла пресс-конференция, посвященная итогам модернизации службы занятости в регионе. Напомним, работа ведется с 2019 года. Были обновлены офисы в Тольятти, Нефтегорском, Кинель-Черкасском и Красноярском районах. Это позволило максимально результативно и быстро тиражировать опыт на другие центры занятости и завершить модернизацию во всех муниципалитетах в 2023 году.

Самарская область является одним из 17 пилотных регионов, участвующих в реализации проекта по комплексной модернизации службы занятости населения в рамках национального проекта «Демография», реализуемого по решению Президента России Владимира Путина. Модернизация – это не только ремонт центров занятости, но повышение эффективности их работы.

«Одной из приоритетных задач в этом году было обеспечение кадрами предприятий региона, в первую очередь оборонно-промышленного комплекса, - рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. - Предприятия оборонно-промышленного комплекса заявили в этом году более 20 тысяч вакансий, было трудоустроено более 21 тысяч человек, но все равно у нас остается еще 7,5 тысяч вакансий для предприятий ОПК. Сейчас на рынке труда складывается такая ситуация, что вакансий гораздо больше, чем безработных, поэтому была запущена программа реинжиниринга кадровых служб, чтобы помочь им перестроиться в соответствии с новыми задачами. В 2023 году уровень обшей безработицы в Самарской области – 1,9%, это рекордно низкий показатель, по нему Самарская область занимает 12 место в России».

Для усовершенствования работы с кадрами в Самарской области по поручению главы региона Дмитрия Азарова началась реализация проекта «Кадровая экосистема Самарской области». Цель проекта не только в обеспечении кадрами, но и в их удержании на предприятии, и в формировании кадрового резерва.

Еще одно важное направление деятельности - содействие в трудоустройстве и адаптации военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, и членов их семей. 266 предприятий региона готовы в приоритетном порядке трудоустроить возвратившихся из зоны СВО, 500 человек из этой категории, а также члены их семей уже воспользовались услугами службы занятости – содействием в обучении, трудоустройстве, открытии своего дела.

Особое внимание уделяется работе с молодежью. У несовершеннолетних с 14 лет есть возможность временного трудоустройства, чтобы приобрести первый трудовой опыт. Для студентов в 10 городах области созданы Клубы занятой молодежи. В этом году начата реализация проекта «Моя профессия».

«Особенность проекта «Моя профессия», - отметил молодежный министр труда Самарской области Денис Катков, - в том, что участники, студенты выпускных курсов сузов и вузов не только посещают предприятия региона, чтобы познакомиться с их работой, но и сразу же могут пройти собеседование, чтобы трудоустроиться».

В результате модернизации центры занятости превратились в современные кадровые центры, оформленные в едином стиле бренда «Работа Россия». Офисы службы занятости стали узнаваемыми и более удобными.

«В центрах занятости созданы комфортные условия как для посетителей, так и для сотрудников, - поделился директор Управляющего центра занятости населения Самарской области Александр Митюхин, - если сравнить фото «до» и фото «после» видна колоссальная разница. Служба занятости меняет подходы к работе, оказывая услуги, основываясь на жизненных ситуациях граждан и принципах клиентоцентричности. Мы перешли на экстерриториальный принцип оказания услуг - это дает возможность гражданам, независимо от места прописки, получать услуги в любом территориальном центре занятости населения».

2023 год ознаменовался яркими мероприятиями, которые были организованы службой занятости и министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Это Всероссийская ярмарка трудоустройства, региональный и федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ», Первый Международный кадровый форум клиентоцентричности, Самарская выставка профессий, слет «Автомобильный профессиональный вызов» и другие.

На будущий год планируется также проведение полезных для жителей и работодателей мероприятий, которые будут способствовать занятости жителей и обеспечениею кадрами предприятий региона.

Фото – Редакция Волжская коммуна