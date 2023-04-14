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В регионе дан старт работе Всероссийской Ярмарки трудоустройства

14 апреля 2023 17:48
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Свои вакансии представляют более 130 работодателей.

В Самарской области стартовал первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Ярмарка является одним из мероприятий, проводимых в рамках модернизации службы занятости, которая реализуется благодаря национальному проекту «Демография», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. 

Сегодня в регионе ведется большая работа по стабилизации ситуации на рынке труда, поддержке занятости, созданию новых рабочих мест, обеспечению кадрами предприятий. Эти вопросы, в том числе, на особом контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ярмарка также будет способствовать их  решению.

В Самарской области ярмарка проходит на 18 площадках в городах региона и в трех районах: Кинель-Черкасском, Красноярском и Нефтегорском.  Свои вакансии представляют более 130 работодателей.

«Ярмарка объединила безработных граждан, ищущих работу, школьников, студентов, представителей как предприятий региона, так и бизнес-сообщества, – отметила на торжественной церемонии открытия заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – Ярмарка предоставляет возможность получить самую исчерпывающую информацию о состоянии регионального рынка труда работодателям и гражданам. Особенно это будет полезно молодёжи, которая сможет узнать обо всех учебных заведениях, где можно получить востребованную профессию. Мы подробно расскажем обо всех мерах государственной поддержки, которые приняты на федеральном и региональном уровнях. Говоря в целом о ситуации на региональном рынке труда, хотелось бы отметить, что сейчас сложилась уникальная ситуация, когда число вакансий значительно превышает количество безработных, зарегистрированных органами службы занятости. Можно с уверенностью сказать, что работа найдётся для каждого».

В рамках регионального этапа Всероссийской Ярмарки трудоустройства, помимо представления вакансий ключевых работодателей и презентации возможностей центров занятости, проходят мастер-классы, семинары и тренинги по различным темам, связанным с трудоустройством и карьерным ростом. Карьерные и кадровые консультанты центров занятости, а также независимые эксперты помогают соискателям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства.

Также сразу на трех площадках в Самаре прошли мероприятия Клуба занятой молодежи, для участников которого провели выездной рекрутинг эксперты промышленных предприятий Самарской области, в том числе ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Авиакор-авиационный завод», ОАО «ЕПК Самара».

«Формат встречи показался очень интересным, – говорит студент Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Героя РФ Е.В. Золотухина Александр Дмитриев. – Раньше не приходилось принимать участия в такого рода проектах. Очень понравилось, что есть возможность напрямую пообщаться с работодателем. Договорились с представителем авиационного завода, что после обучения попробую трудоустроиться к ним по специальности, токарем. Тем более, что у них есть наставники, которые, как выяснилось, помогают молодым сотрудникам освоиться на производстве».

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства завершится 15 апреля автопробегом, в котором примут участие представители службы занятости и крупных предприятий региона. А федеральный этап запланирован на июнь этого года. 

 

фото: министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

 

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