В региональном главке подвели промежуточные итоги Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»

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Представители Общественного совета совместно с сотрудниками полиции выбрали трех победителей конкурса детского творчества.

Конкурсной комиссией, состоящей из представителей Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области: Алексея Бородина, Ривгата Хузина, Татьяны Тимониной, Ригиля Курмаева, а также сотрудников полиции были подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», который проходил в Самарской области.

Общественники и полицейские выбирали призеров из большого числа участников, было по-настоящему сложно определить победителей, все работы отличались оригинальностью и качеством исполнения.

Красочные и непохожие друг на друга творческие работы из разных уголков Самарского региона не оставили равнодушными никого из собравшихся.

Присутствующие отметили, что все ребята проявили творческий подход и фантазию.

В результате были выбраны три лучшие поделки, которые будут представлять Самарскую область на Всероссийском этапе конкурса.

Все предоставленные участниками конкурса работы были выставлены в фойе Главного управления.

Сотрудники полиции и гости главка высоко оценили представленные поделки.

Результатом долгой и кропотливой работы ребят стало одобрение и похвала сотрудников полиции, посмотревших выставку.