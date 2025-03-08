В рамках акции «Цветы для автоледи» сотрудники полиции поздравили женщин Самарской области с 8 марта

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В преддверии Международного женского дня сотрудники полиции в регистрационно-экзаменационном отделении Госавтоинспекции поздравили представительниц прекрасного пола с весенним праздником.

Врио заместителя начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Евгений Козлов совместно с коллегами из Управления МВД России по городу Самаре в торжественной обстановке вручили женщинам, успешно сдавшим квалификационные экзамены на право управления транспортным средством, водительские удостоверения и цветы.

Полицейские не только подарили представительницам прекрасной половины человечества праздничное настроение, но и напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.