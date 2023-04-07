В предвыходные и выходные дни пройдут рейдовые мероприятия при участии главного Госавтоинспектора Самарской области

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С 7 по 9 апреля по инициативе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области на территории региона организованы рейдовые мероприятия, направленные в том числе на выявление автомобилистов, у которых светопропускание передних стекол на транспортных средствах не соответствует требованиям Технического регламента.

В период проведения целенаправленных профилактических мероприятий увеличена плотность нарядов ДПС путем задействования руководящего состава строевых подразделений ДПС и штабных сотрудников Госавтоинспекции.

Ежедневно по области сотрудники ДПС выявляют более 100 тонированных автомобилей и наказание для водителей неизбежно, а выявление подобных нарушений находится на особом контроле Госавтоинспекции региона.

Рекомендовано привести стекла своего автомобиля в соответствии с действующими нормами ради собственной безопасности.

Фото: ГУ МВД СО