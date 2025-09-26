В преддверии Международного дня пожилых людей в регионе состоится прямая телефонная линия

99

30 сентября 2025 года, в преддверии Международного дня пожилых людей, с 11:00 до 12:00 в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия по номеру (846) 333-06-40.

На вопросы жителей региона, касающиеся в том числе социального обслуживания пожилых людей, установления статуса льготополучателя, оказания качественной и доступной медицинской помощи в системе ОМС, обеспечения лекарственными средствами ответят представители министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области, Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области и ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области».

Также получить консультацию и узнать порядок обращений в приемную Президента Российской Федерации в Самарской области можно по телефону информационно – справочной службы: (846) 242-00-00

(пн., вт., ср., чт., пт.) с 10.00 до 16.00.

Фото: freepik.com