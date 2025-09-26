Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самара ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С.
27 сентября в регионе днем  дождь, до +13°С
Эта инициатива уже приносит ощутимые результаты.
В губернии запущена новая система поддержки сельхозпредприятий с помощью научных проектов
19-летний местный житель пояснил, что, развлекаясь, не думал о последствиях своих действий.
Привлечен к административной ответственности самарец, перевозивший людей вне кабины автомобиля
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на неделю
Программа будет реализовываться в регионе с сентября 2025 года по май 2026 года.
Самарская область стала пилотным регионом для реализации федеральной программы «Обучение служением. Первые»
Участие принимали 28 команд из 17 регионов страны.
Тольяттинские специалисты заняли призовое место в межрегиональном конкурсе «Лучшая бригада скорой помощи»
По номеру (846) 333-06-40.
В преддверии Международного дня пожилых людей в регионе состоится прямая телефонная линия
Для оплаты проезда можно использовать наличные, а также электронные садово-дачные транспортные карты.
В октябре садово-дачные рейсы будут отправляться только по выходным
В преддверии Международного дня пожилых людей в регионе состоится прямая телефонная линия

26 сентября 2025 15:10
99
По номеру (846) 333-06-40.

30 сентября 2025 года, в преддверии Международного дня пожилых людей, с 11:00 до 12:00 в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия по номеру (846) 333-06-40.

На вопросы жителей региона, касающиеся в том числе социального  обслуживания пожилых людей, установления  статуса льготополучателя, оказания качественной и доступной медицинской помощи в системе ОМС, обеспечения лекарственными средствами ответят представители министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области, Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области и ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области». 

Также получить консультацию и узнать порядок обращений в приемную Президента Российской Федерации в Самарской области можно по телефону информационно – справочной службы: (846) 242-00-00
(пн., вт., ср., чт., пт.) с 10.00 до 16.00.  

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

