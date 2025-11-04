В преддверии Дня народного единства полицейские вручили первые паспорта юным гражданам региона

199

В преддверии Дня народного единства, в рамках Всероссийской акции МВД «Мы — граждане России!» полицейские Самарской области вручили первые паспорта юным гражданам региона.

На днях, в рамках Всероссийской акции МВД «Мы — граждане России!», реализуемой по инициативе «Движение Первых», направленной на формирование у молодёжи уважительного отношения к государственным символам и документам, укрепление патриотизма и гражданской идентичности, полицейские Самарской области приняли участие в торжественных церемониях, вручения паспортов подросткам, приуроченных ко Дню народного единства.

Так, в Тольятти, Клявлинском и Сергиевском районах, в праздничной атмосфере, самые активные юноши и девушки региона, проявившие себя в учёбе, спорте, творчестве и общественной деятельности. получили свой первый главный документ.

Для многих это событие стало символом вступления во взрослую жизнь: волнение, гордость и осознание ответственности читались в глазах каждого участника церемонии.

Торжество началось с исполнения Государственного гимна Российской Федерации.

С тёплыми поздравлениями к подросткам обратились сотрудники органов внутренних дел.

Полицейские подчеркнули, что паспорт — это символ гражданской зрелости, напоминание о правах и обязанностях перед страной и обществом и призвали подростков бережно относиться к документу, помнить о том, что быть гражданином России — это высокая честь и ответственность.

Полицейские рассказали ребятам об историческом значении Дня народного единства и напомнили о важности сплоченности народа, ценности российской государственности и роли каждого гражданина в судьбе страны.

В завершение церемоний организаторы вручили ребятам экземпляры Конституции Российской Федерации, обложки для паспорта, значки с символикой «Движение Первых» и призвали подростков быть достойными гражданами нашей страны, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО