В Поволжском государственном колледже студенты-лидеры проведут информационно вовлекающее мероприятие в добровольчество

Я нашел ошибку
Главные новости:
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара» информируют горожан о работах на сетях водоснабжения на предстоящую неделю
Люди должны быть уверены, что поездка в пределах десяти километров не будет дороже конкретной пороговой цены. По словам депутата, необходимо законодательно поправить этот механизм.
Депутаты от ЕР предложили ограничить наценку на стоимость такси в непогоду
Свыше 500 предприятий и организаций АПК из более чем 20 регионов ежегодно принимают участие в выставке. Число гостей выставки неуклонно растёт, за два дня ее посещают более 50 тысяч человек.
В Самарской области начала работу XXVI Поволжская агропромышленная выставка – 2024
Главные темы конференции «Цифра в Самаре» – драйверы развития ИТ-отрасли и внедрения цифровых решений в регионе, меры государственной поддержки разработчиков и заказчиков продуктов и передовые цифровые решения.
«Цифра в Самаре» соберет участников из 15 регионов России
Находите время для прогулок на природе. Разгружайте глаза, легкие и душу.
Самарский врач напомнила, какой образ жизни поможет сохранить репродуктивное здоровье
5 машин распределены в отделения врачей общей практики, остальные закреплены за поликлиникой.
За последние несколько лет автопарк Шенталинской ЦРБ пополнили 10 машин
В Самаре в Музее Модерна состоится открытие выставки «Новый символизм: Гиперборея и киберпространств
В Самаре в Музее Модерна состоится открытие выставки «Новый символизм: Гиперборея и киберпространство»
В Самарской области пройдет Всероссийский день бега "Кросс нации".
В Самарской области пройдет Всероссийский день бега "Кросс нации"
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.7
1.03
EUR 103.25
1.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Модерна состоится открытие выставки «Новый символизм: Гиперборея и киберпространство»
Музей Рязанова и «Заварка» примут участие в проекте «Алабинъ ФЕСТ»
Самарцев приглашают на открытие персональной фотовыставки Елены Демидовой «Я выбираю цвет»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Поволжском государственном колледже студенты-лидеры проведут информационно вовлекающее мероприятие в добровольчество

20 сентября 2024 11:52
197
В Поволжском государственном колледже студенты-лидеры проведут информационно вовлекающее мероприятие в добровольчество

24 сентября в 15:30 в Поволжском государственном колледже (ул. Луначарского, 12) студенты-лидеры проведут информационно вовлекающее мероприятие в добровольчество для студентов ПОО, в рамках проекта поддержки студенческого добровольчества «Все свои».

Проект поддержки студенческого добровольчества «Все свои» — это серия мероприятий для волонтёров ПОО, направленных на вовлечение студентов в добровольчество.

В рамках проекта уже прошло обучение и привлечение 20 студентов-лидеров к выступлениям и организации мероприятий. Именно они проводят вовлекающие мероприятия в добровольческую деятельность для студентов ПОО. 

На встречах студенты-лидеры рассказывают о видах волонтёрской деятельности, о добровольческих учреждениях Самары и о мотивации волонтёров к дальнейшему развитию в добровольчестве.

В вовлекающих мероприятиях примут участие 200 студентов Самарской области из 10 профессиональных образовательных организаций. Участники мероприятий, проявившиеся свое желание развиваться в добровольчестве смогут стать участниками Выездной обучающей программы для добровольцев, которая пройдёт в октябре 2024 года.

В рамках проекта «Все свои» мы создадим команду мотивированных лидеров добровольческого движения в профессиональных образовательных организациях и организуем с их помощью серии мероприятий по вовлечению студентов-первокурсников в системное добровольчество.

Проект поддержки студенческого добровольчества «Все свои» реализуется Самарским Домом Молодежи в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Министерства молодежной политики Самарской области и Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области.

Дополнительная информация для СМИ: Диана Вагазова, ведущий менеджер информационно-аналитического отдела МБУ г.о. Самара «СДМ», 8 (846) 341-45-17, 8 (917) 976-93-92, e-mail: public@samdm.ru, на официальном сайте http://samdm.ru/ или в социальной сети Вконтакте https://vk.com/sdmsamara

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
19 сентября 2024  10:51
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
489
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников оборонных предприятий Самарской области с профессиональным праздником
19 сентября 2024  10:39
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников оборонных предприятий Самарской области с профессиональным праздником
398
Владимир Путин поздравил участников встречи с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации.
18 сентября 2024  21:28
Вячеслав Федорищев принял участие во встрече Президента РФ Владимира Путина с избранными в ходе единого дня голосования главами субъектов
2182
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
18 сентября 2024  13:03
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
575
Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure
18 сентября 2024  12:06
Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure
817
Весь список