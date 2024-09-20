В Поволжском государственном колледже студенты-лидеры проведут информационно вовлекающее мероприятие в добровольчество

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24 сентября в 15:30 в Поволжском государственном колледже (ул. Луначарского, 12) студенты-лидеры проведут информационно вовлекающее мероприятие в добровольчество для студентов ПОО, в рамках проекта поддержки студенческого добровольчества «Все свои».

Проект поддержки студенческого добровольчества «Все свои» — это серия мероприятий для волонтёров ПОО, направленных на вовлечение студентов в добровольчество.

В рамках проекта уже прошло обучение и привлечение 20 студентов-лидеров к выступлениям и организации мероприятий. Именно они проводят вовлекающие мероприятия в добровольческую деятельность для студентов ПОО.

На встречах студенты-лидеры рассказывают о видах волонтёрской деятельности, о добровольческих учреждениях Самары и о мотивации волонтёров к дальнейшему развитию в добровольчестве.

В вовлекающих мероприятиях примут участие 200 студентов Самарской области из 10 профессиональных образовательных организаций. Участники мероприятий, проявившиеся свое желание развиваться в добровольчестве смогут стать участниками Выездной обучающей программы для добровольцев, которая пройдёт в октябре 2024 года.

В рамках проекта «Все свои» мы создадим команду мотивированных лидеров добровольческого движения в профессиональных образовательных организациях и организуем с их помощью серии мероприятий по вовлечению студентов-первокурсников в системное добровольчество.

Проект поддержки студенческого добровольчества «Все свои» реализуется Самарским Домом Молодежи в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Министерства молодежной политики Самарской области и Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области.

Дополнительная информация для СМИ: Диана Вагазова, ведущий менеджер информационно-аналитического отдела МБУ г.о. Самара «СДМ», 8 (846) 341-45-17, 8 (917) 976-93-92, e-mail: public@samdm.ru, на официальном сайте http://samdm.ru/ или в социальной сети Вконтакте https://vk.com/sdmsamara