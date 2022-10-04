В Поволжском государственном колледже студенты и курсанты ВПК "Патриот" подняли  флаг РФ 

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3 октября в Поволжском государственном колледже у мемориала воинам ЗИМа курсанты ВПК "Патриот" провели церимонию поднятия Гоударственного флага РФ со студентами 1-го курса.

Председатель Региональной общественной Самарской организации "Союз Ветеранов Десантников и подразделений спецназначения" (РОСО "СВД И ПСН") Андрей Карпов приветствовал всех участников, рассказал об особенностях военой службы. Призвал готовиться быть защитниками Родины и своей семьи.

Лучшим курсантам-часовым памятные медали за участие в Областной акции "Перекличка Постов 1" "Этих дней не смолкнет слава!" вручила Руководитель ВПК Степук Нина Васильевна.

Фото: РОСО "СВД И ПСН"