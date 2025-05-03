1 и 2 мая в поселке Усть-Кинельский прошли всероссийские соревнования по хоккею 3х3 среди юношей до 17 лет.
Участников соревнований приветствовал вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев.
9 команд из разных регионов России, а также «Береза-Брест» из Белоруссии выявляли сильнейших сначала на групповом этапе, а затем в плей-офф.
Самарскую область на соревнованиях представляла команда «Академия» из поселка Усть-Кинельский под руководством Андрея Невзорова.
«Академия» не смогла пробиться в полуфинал, но удачно провела турнир за 5-8 места и заняла итоговое пятое место.
Призерами соревнований стали:
«Металлург» Магнитогорск
«Белые Медведи» Москва
«Красная Машина юниор» Санкт-Петербург
Фото: Anna Zaytseva/минспорта СО