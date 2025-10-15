Я нашел ошибку
Главные новости:
в Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ
В Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ
На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»
На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
Общественник предложил сократить количество отпускных дней в России
Общественник предложил сократить количество отпускных дней в России
Роспотребнадзор ужесточит контроль за оборотом БАДов с 2026 года
Роспотребнадзор ужесточит контроль за оборотом БАДов с 2026 года
«Единая Россия» провела Третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее»
«Единая Россия» провела Третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее»
В Сызрани стартовала военно-спортивная игра «Патриоты России – 2025»
В Сызрани стартовала военно-спортивная игра «Патриоты России – 2025»
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.96
-0.89
EUR 92.68
-1.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области

15 октября 2025 13:26
72
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области

1523 семейные команды допущены до окружных полуфиналов второго сезона конкурса «Это у нас семейное». Об этом сообщили на заседании Наблюдательного совета самого народного проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Среди них — 30 команд из Самарской области.  

В ходе заседания члены Наблюдательного совета также утвердили график первых очных мероприятий, которые пройдут в 2025 году. Команды будут бороться за выход в финал и главные призы – 60 сертификатов по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий и семейные путешествия. Напомним, в этом году конкурс стал частью нацпроекта «Семья».

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» Сергей Кириенко, открывая заседание, отметил, что конкурс «Это у нас семейное» побил свои собственные рекорды.

«Два года назад, запуская конкурс «Это у нас семейное», Владимир Владимирович предсказал, что проект станет самым массовым в России. Президент как всегда оказался прав, но мы даже не ожидали насколько. В прошлом году мы очень радовались рекорду, тогда в конкурсе зарегистрировались 587 тысяч человек, а в этом сезоне еще больше  726 тысяч человек. Конкурс давно побил все рекорды, теперь он превзошел свои собственные. Это показывает отношение россиян к семейным ценностям, говорит о том, насколько семьи дружны. В конкурсе есть очень интересные участники: в команде Болдыревых, Долговых, Кочуковых, Мантулиных из деревни Крутые Выселки Тамбовской области  30 человек. Самое большое количество детей  в семье Ольховских из поселка Целинное в Забайкалье  28 детей, 25 из которых  приемные. В прошлом году самой возрастной паре было 90 лет, в этом году в семье Самариных, Чернядьевых из Нижнего Тагила участвует Зинаида Борисовна, которой исполнилось 100 лет. Такое активное участие говорит нам, что и призы конкурса серьезные  сертификат на улучшение жилищных условий, путешествие по России, но важнее всего, что люди проводят время с семьей, об этом говорят все участники», – сказал Сергей Кириенко.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин рассказал, что дистанционный этап конкурса проходил 4 месяца, за это время семьям были доступны 48 заданий из разных сфер – творческие, кулинарные, спортивные, литературные, музыкальные.

«По итогам дистанционного этапа 1523 семейных команды допущены до полуфиналов. Многие участники подтверждают, что благодаря конкурсу они стали собираться не несколько раз в год, а каждые выходные. Конечно, в год 80-летия Великой Победы мы не могли не включить задание, посвященное Великой Отечественной войне. Для молодого поколения истории дедушек и бабушек стали настоящей легендой. Одна из семей в Свердловской области благодаря этому заданию нашла свою двоюродную бабушку и теперь собирается к ней в гости. Очень запомнилось задание «История на память», когда дедушки и бабушки рассказывали своим внукам в интервью про классики, ленточки, скалки, вышибалы, казаки-разбойники. У нас самые лучшие семьи, самые сплоченные, самые настоящие и с самыми традиционными семейными ценностями. Желаю всем успехов и удачи!» – отметил Андрей Бетин.

В Центральном федеральном округе в полуфинал приглашены 338 семейных команд, Приволжском – 284, Северо-Западном – 271, Сибирском – 161, Уральском – 156, Южном вместе с Донбассом и Новороссией – 129, Северо-Кавказском – 128, Дальневосточном – 56.
В топе регионов по числу участников, допущенных до полуфиналов: Санкт-Петербург, Ставропольский край, Москва, Московская, Свердловская и Челябинская области, Краснодарский край, Нижегородская и Самарская области, Удмуртская Республика.

Первый полуфинал для участников из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также Донбасса и Новороссии состоится с 13 по 16 ноября в Ростове-на-Дону. Окружной полуфинал для участников из Уральского федерального округа 27-29 ноября пройдет в Екатеринбурге, а для конкурсантов из Сибирского федерального округа – 6-8 декабря в Новосибирске.

О том, что семья – это самая близкая и сплоченная команда, а конкурс позволяет членам семьи узнать друг друга лучше, сообщили актриса, телеведущая и член Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» Екатерина Стриженова и ее супруг – актер и режиссер Александр Стриженов. «Конкурс мотивирует, это прекрасная возможность узнать друг друга лучше, проявить свой талант, но и не будем забывать про призы  это ощутимый вклад в семью. Мы смотрели ролик про участников с улыбкой на лице, такой конкурс  это замечательная идея. Мы обязательно будем искать совпадения в своих графиках, чтобы посетить очные мероприятия, пообщаться, лично познакомиться с конкурсантами», – добавили Стриженовы.

Певец, композитор, пианист, продюсер, народный артист Российской Федерации Дмитрий Маликов рассказал, что для выполнения его авторского задания нужно было объединиться в творческий коллектив и исполнить музыкальный номер. Это дало участникам много положительных эмоций и сделало подготовку незабываемой. «Это у нас семейное»  это прежде всего традиции, радость от нахождения в кругу своей семьи, которую ни с чем не сравнить. Дети быстро вырастают, поэтому нужно ценить каждый миг рядом с ними. Конкурс «Это у нас семейное» позволяет всех объединить и дает массу положительных эмоций. Я подготовил музыкальное задание конкурса. Замечательно, что династии поют, и очень хочется, чтобы традиции застольного пения в хорошем смысле этого слова продолжались. Я обращаю внимание на песни, прошедшие испытание временем, и сейчас думаю над подарками  очень хочется, чтобы они были не банальными и запомнились конкурсантам», – отметил Дмитрий Маликов.

Член Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное», прима-балерина Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, художественный руководитель школы балета, основатель продюсерского центра MOST Нина Змиевец в своем задании предложила семьям создать небольшой предмет в стиле любого традиционного старинного народного ремесла или промысла. «Задание для участников мы придумывали вместе с детьми. То количество креативных идей, предметов, которые участники создавали своими руками несколькими поколениями — это фантастика, в этом столько тепла и проникновения в культуру нашей страны. И мы, конечно, с удовольствием пригласим семьи, победившие в этом задании, в Санкт-Петербург, проведем их в государственный Эрмитаж и Мариинский театр, театр балета Бориса Эйфмана на спектакли, куда обычно не достать билеты», – рассказала Нина Змиевец.

Также в заседании Наблюдательного совета приняли участие и другие члены Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное»: Председатель комиссии по здравоохранению  Общественной палаты Российской Федерации, президент Федерального государственного  бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, академик РАН, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия, летчик-космонавт Российской Федерации, Герой Российской Федерации Андрей Борисенко, продюсер, генеральный директор и соучредитель лейбла Black Star Inc. Павел Курьянов, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, директор Института Вельтищева Пироговского Университета, главный детский хирург Минздрава России, профессор Дмитрий Морозов, российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Немов.

Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025, 13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
Предложенные изменения направлены на повышение эффективности государственного управления. Политика
496
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025, 18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов... Политика
564
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025, 13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
Новая структура правительства Самарской области станет известна в понедельник, 13 октября. Политика
510
В центре внимания
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
62
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
498
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
566
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
513
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
401
Весь список