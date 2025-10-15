В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области

72

1523 семейные команды допущены до окружных полуфиналов второго сезона конкурса «Это у нас семейное». Об этом сообщили на заседании Наблюдательного совета самого народного проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Среди них — 30 команд из Самарской области.

В ходе заседания члены Наблюдательного совета также утвердили график первых очных мероприятий, которые пройдут в 2025 году. Команды будут бороться за выход в финал и главные призы – 60 сертификатов по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий и семейные путешествия. Напомним, в этом году конкурс стал частью нацпроекта «Семья».

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» Сергей Кириенко, открывая заседание, отметил, что конкурс «Это у нас семейное» побил свои собственные рекорды.

«Два года назад, запуская конкурс «Это у нас семейное», Владимир Владимирович предсказал, что проект станет самым массовым в России. Президент как всегда оказался прав, но мы даже не ожидали насколько. В прошлом году мы очень радовались рекорду, тогда в конкурсе зарегистрировались 587 тысяч человек, а в этом сезоне еще больше – 726 тысяч человек. Конкурс давно побил все рекорды, теперь он превзошел свои собственные. Это показывает отношение россиян к семейным ценностям, говорит о том, насколько семьи дружны. В конкурсе есть очень интересные участники: в команде Болдыревых, Долговых, Кочуковых, Мантулиных из деревни Крутые Выселки Тамбовской области – 30 человек. Самое большое количество детей – в семье Ольховских из поселка Целинное в Забайкалье – 28 детей, 25 из которых – приемные. В прошлом году самой возрастной паре было 90 лет, в этом году в семье Самариных, Чернядьевых из Нижнего Тагила участвует Зинаида Борисовна, которой исполнилось 100 лет. Такое активное участие говорит нам, что и призы конкурса серьезные – сертификат на улучшение жилищных условий, путешествие по России, но важнее всего, что люди проводят время с семьей, об этом говорят все участники», – сказал Сергей Кириенко.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин рассказал, что дистанционный этап конкурса проходил 4 месяца, за это время семьям были доступны 48 заданий из разных сфер – творческие, кулинарные, спортивные, литературные, музыкальные.

«По итогам дистанционного этапа 1523 семейных команды допущены до полуфиналов. Многие участники подтверждают, что благодаря конкурсу они стали собираться не несколько раз в год, а каждые выходные. Конечно, в год 80-летия Великой Победы мы не могли не включить задание, посвященное Великой Отечественной войне. Для молодого поколения истории дедушек и бабушек стали настоящей легендой. Одна из семей в Свердловской области благодаря этому заданию нашла свою двоюродную бабушку и теперь собирается к ней в гости. Очень запомнилось задание «История на память», когда дедушки и бабушки рассказывали своим внукам в интервью про классики, ленточки, скалки, вышибалы, казаки-разбойники. У нас самые лучшие семьи, самые сплоченные, самые настоящие и с самыми традиционными семейными ценностями. Желаю всем успехов и удачи!» – отметил Андрей Бетин.

В Центральном федеральном округе в полуфинал приглашены 338 семейных команд, Приволжском – 284, Северо-Западном – 271, Сибирском – 161, Уральском – 156, Южном вместе с Донбассом и Новороссией – 129, Северо-Кавказском – 128, Дальневосточном – 56.

В топе регионов по числу участников, допущенных до полуфиналов: Санкт-Петербург, Ставропольский край, Москва, Московская, Свердловская и Челябинская области, Краснодарский край, Нижегородская и Самарская области, Удмуртская Республика.

Первый полуфинал для участников из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также Донбасса и Новороссии состоится с 13 по 16 ноября в Ростове-на-Дону. Окружной полуфинал для участников из Уральского федерального округа 27-29 ноября пройдет в Екатеринбурге, а для конкурсантов из Сибирского федерального округа – 6-8 декабря в Новосибирске.

О том, что семья – это самая близкая и сплоченная команда, а конкурс позволяет членам семьи узнать друг друга лучше, сообщили актриса, телеведущая и член Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» Екатерина Стриженова и ее супруг – актер и режиссер Александр Стриженов. «Конкурс мотивирует, это прекрасная возможность узнать друг друга лучше, проявить свой талант, но и не будем забывать про призы – это ощутимый вклад в семью. Мы смотрели ролик про участников с улыбкой на лице, такой конкурс – это замечательная идея. Мы обязательно будем искать совпадения в своих графиках, чтобы посетить очные мероприятия, пообщаться, лично познакомиться с конкурсантами», – добавили Стриженовы.

Певец, композитор, пианист, продюсер, народный артист Российской Федерации Дмитрий Маликов рассказал, что для выполнения его авторского задания нужно было объединиться в творческий коллектив и исполнить музыкальный номер. Это дало участникам много положительных эмоций и сделало подготовку незабываемой. «Это у нас семейное» – это прежде всего традиции, радость от нахождения в кругу своей семьи, которую ни с чем не сравнить. Дети быстро вырастают, поэтому нужно ценить каждый миг рядом с ними. Конкурс «Это у нас семейное» позволяет всех объединить и дает массу положительных эмоций. Я подготовил музыкальное задание конкурса. Замечательно, что династии поют, и очень хочется, чтобы традиции застольного пения в хорошем смысле этого слова продолжались. Я обращаю внимание на песни, прошедшие испытание временем, и сейчас думаю над подарками – очень хочется, чтобы они были не банальными и запомнились конкурсантам», – отметил Дмитрий Маликов.

Член Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное», прима-балерина Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, художественный руководитель школы балета, основатель продюсерского центра MOST Нина Змиевец в своем задании предложила семьям создать небольшой предмет в стиле любого традиционного старинного народного ремесла или промысла. «Задание для участников мы придумывали вместе с детьми. То количество креативных идей, предметов, которые участники создавали своими руками несколькими поколениями — это фантастика, в этом столько тепла и проникновения в культуру нашей страны. И мы, конечно, с удовольствием пригласим семьи, победившие в этом задании, в Санкт-Петербург, проведем их в государственный Эрмитаж и Мариинский театр, театр балета Бориса Эйфмана на спектакли, куда обычно не достать билеты», – рассказала Нина Змиевец.

Также в заседании Наблюдательного совета приняли участие и другие члены Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное»: Председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты Российской Федерации, президент Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, академик РАН, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия, летчик-космонавт Российской Федерации, Герой Российской Федерации Андрей Борисенко, продюсер, генеральный директор и соучредитель лейбла Black Star Inc. Павел Курьянов, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, директор Института Вельтищева Пироговского Университета, главный детский хирург Минздрава России, профессор Дмитрий Морозов, российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Немов.

Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»