В полуфинал конкурса «Лига Лекторов» Российского общества «Знание» от СО прошло максимальное в ПФО количество участников

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400 участников онлайн-этапа всероссийского конкурса «Лига Лекторов» Российского общества «Знание» прошли в полуфинал, который этой весной пройдет в 10 крупных городах в каждом из федеральных округов. Самарскую область в полуфинале представят 10 лекторов. Всего из Приволжского федерального округа продолжат борьбу за звание лучшего лектора страны 63 просветителя.

Участниками онлайн-этапа, прошедшего с 3 по 8 февраля, стали 800 лекторов из 77 регионов России. Они подготовили новые лекции в рамках заявленных направлений: естественные науки, карьера и бизнес, культура и искусство, медиа и маркетинг, наука и технологии, социально-гуманитарные науки, спорт и здоровый образ жизни, экология и благотворительность. Прозвучали лекции о бизнес-пикапе XXI века, истории отечественной военной журналистики, охоте на микробов, концепте болота и его месте в жизни Петербурга, правовом положении роботов в России, загадках детской одаренности и другие. Трансляции выступлений проводились в прямом эфире на сайте «Лиги Лекторов» и на странице Общества «Знание» в социальной сети ВКонтакте и набрали более миллиона просмотров. Выступления конкурсантов оценивал не только Экспертный совет, но и зрители, которые могли поставить знак одобрения понравившимся лекторам. В центре внимания при оценивании участников были общая ораторская культура, креативность в форматах преподнесения материала и уникальность темы.

В полуфинал прошли 400 участников, которые получили высокую совокупную оценку. Список полуфиналистов опубликован на сайте проекта. Приволжский федеральный округ представят 63 лектора. Больше всего претендентов, по 10 лекторов, представлено от Самарской области и Республики Татарстан. От Пермского края и Саратовской области в полуфинал вышли по 7 претендентов. Замыкает тройку лидеров ПФО Оренбургская область – от них 5 лекторов. Далее идут Нижегородская область – 4, Пензенская область – 2, Республика Башкортостан – 4, Республика Марий Эл – 2, Республика Мордовия – 3, Удмуртская Республика – 1, Ульяновская область – 4, Чувашская Республика - 4.

По результатам онлайн-этапа от Самарской области борьбу за звание лучшего лектора страны продолжат Наталья Балаклеец, Алевтина Бухнер, Сергей Денисов, Виктория Замятина, Светлана Логинова, Дмитрий Макаров, Светлана Соловьёва, Григорий Спижевой, Багдат Тукабайов и Любовь Шестакова.

Три лектора, завоевавшие наибольшую симпатию интернет-аудитории, получат специальные призы. Ими стали Антон Вакуров, научный сотрудник отдела культурных программ Новгородского государственного объединенного музея-заповедника в г. Великий Новгород, Нина Витковская, начальник службы музейных проектов «Псковского музея-заповедника» и Кирилл Захаров, доктор филологических наук, профессор кафедры общего литературоведения и журналистики Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.

Полуфинал всероссийского конкурса «Лига Лекторов» пройдет в марте-апреле 2023 года. 400 лекторов соберутся в федеральных округах России и выступят с очными лекциями перед Экспертным советом. В Приволжском федеральном округе полуфинал пройдет в г. Казани. Лучшие из полуфиналистов поедут в Москву, где состоится финальный этап конкурса. По результатам определятся 50 победителей из числа лучших лекторов страны. Все они в дальнейшем будут участвовать в мероприятиях Российского общества «Знание». Победители получат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.