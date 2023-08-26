В Похвистнево полицейские задержали мужчину с марихуаной.

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Полицейские задержали мужчину на пересечении улиц Московская и Максима Горького. У него были явные признаки наркотического опьянения, он вел себя нервно, не мог назвать свои данные и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Полицейские в присутствии понятых провели личный досмотр. В пакете у 41-летнего местного жителя оказалась марихуана.



По данным полицейских, мужчина ранее судим за незаконное хранение оружия, незаконный оборот наркотических средств и организацию притона.

В ходе опроса задержанный пояснил, что нарвал дикорастущую коноплю в окрестностях для собственного употребления без цели сбыта. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО



