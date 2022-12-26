В Похвистнево организовали во Дворце культуры урок безопасности для пенсионеров

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В рамках профилактики кибермошенничества сотрудники МО МВД России «Похвистневский» вместе с председателем общественного совета при территориальном ОВД Татьяной Вобликовой организовали во Дворце культуры урок безопасности для пенсионеров. Заместитель начальника – начальник следственного отдела Анастасия Гусева уделила особое внимание телефонному мошенничеству. Подполковник юстиции пояснила, что злоумышленники звонят на телефоны, представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что близкий человек абонента попал в беду, поэтому требуется отдать определенную сумму, «чтобы решить проблему». Анастасия Гусева рекомендовала не попадаться на подобные уловки, а также не переводить незнакомым людям деньги, не передавать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, а также коды, приходящие на телефон. Председатель общественного совета при территориальном органе Татьяна Вобликова отметила, что мошенники все чаще придумывают новые преступные схемы, поэтому одним из эффективных средств безопасности остается бдительность и осторожность. Общественница посоветовала присутствующим распространить полученную информацию среди своих родственников и знакомых.

А старший участковый уполномоченный полиции О МВД России по г. Жигулевску лейтенант полиции Сафар Гюльмамедов встретился со старшими по домам. За чашкой чая участковый и жители поговорили о том, что злоумышленники не только звонят на телефоны от лица сотрудников банков, но и присылают в социальных сетях сообщения с подозрительными ссылками и просьбами о помощи, представляясь друзьями. Полицейский призвал собравшихся проявлять осторожность при использовании электронных кошельков, не общаться посредством сети Интернет с подозрительными лицами.

В завершение мероприятий полицейские и общественники вручили присутствующим памятки «Внимание, Мошенники!» с простыми советами о том, как защититься от киберпреступлений, и алгоритмом, куда обратиться, если вы пострадали от рук злоумышленников.