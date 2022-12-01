В Подмосковье хирурги удалили из щеки женщины червя, который поселился там после укуса комара

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Хирурги удалили из щеки 51-летней женщины глиста, который завелся там после того, как ее укусил комар. Жительница подмосковных Люберец обратилась к врачам с жалобой на отек и постоянный зуд в области щеки, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Заподозрив у пациентки доброкачественную опухоль, специалисты решили удалить уплотнение. Сделав надрез, они с удивлением обнаружили в толще щелки головку червя.

«Там находилась капсула с гельминтом. Его жизнедеятельность и вызывала воспалительный процесс, а движения постоянный зуд. Мы удалили капсулу из щеки и вытащили червя длиной 12 см, затем наложили швы», — сообщил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Сергей Гревцев.

Выяснилось, что заражение стало результатом укуса обычного комара.

Как отметила в беседе с «Известиями» научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо, эта ситуация относится к числу уникальных для медицинской практики России. Она пояснила, что гельминтозы — это паразитарные заболевания у животных и человека, которые чаще появляются вследствие употребления необработанного мяса, рыбы, непромытой зелени. Особую опасность в плане распространения гельминтозов представляют разные виды дичи.

«С укусами насекомых паразитарные инфекции чаще всего передаются всё-таки в странах с тропическим и субтропическим климатом (в том числе некоторых регионах СНГ). Например, туристы в Азии, Африке, Южной и Северной Америке заболевают филяриозом, болезнь переносится с укусом песчаных мух. Если не лечить филяриоз, то в течение полугода пациент будет испытывать зуд, который сопровождает стойкие высыпания на коже (чаще нижних конечностей)», — добавила эксперт.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области/"Известия"