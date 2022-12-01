Я нашел ошибку
Главные новости:
Об этом сообщила его дочь Марьяна Спивак - звезда "Шифра" и "Эпидемии".
Актер Тимофей Спивак умер в возрасте 75 лет
Отметив, что 15% граждан нуждаются в помощи таких специалистов.
Путин назвал напрасным отсутствие внимания властей к развитию психологических служб в России
В частности, обсудили меры по обеспечению безаварийной работы ЖКХ в отопительный период.
Виктор Кудряшов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Ледовый спектакль будет проходить в Дохе до 10 декабря.
Премьера российского ледового спектакля "Спящая красавица. Легенда двух королевств" с участием фигуристки Щербаковой прошла в Катаре
Заподозрив у пациентки доброкачественную опухоль, специалисты решили удалить уплотнение.
В Подмосковье хирурги удалили из щеки женщины червя, который поселился там после укуса комара
Для формирования приверженности пациента к лечению проводится консультирование при назначении антиретровирусной терапии, направленное на профилактику тревожных состояний.
Психологи областного СПИД-центра помогают пациентам и их родственникам
«Черным лесорубам» грозит наказание за незаконную вырубку елей: штраф до пятисот тысяч рублей, и даже лишение свободы на срок до семи лет.
Операция «Ель»: «лесной дозор» усиливают контроль
Акция «Ёлка желаний» продлится до 30 декабря.
В Самаре дан старт ежегодной благотворительной акции «Ёлка желаний»
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.88
-0.19
EUR 63.05
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Юридический ликбез» в СОУНБ: эксперты и участники обсудят «Актуальные вопросы наследования»
В Новокуйбышевске состоится концерт военного оркестра гвардейской Александрийской бригады
В Самаре специалисты со всей России обсудят модельную перезагрузку современных библиотек
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Подмосковье хирурги удалили из щеки женщины червя, который поселился там после укуса комара

1 декабря 2022 20:03
121
Заподозрив у пациентки доброкачественную опухоль, специалисты решили удалить уплотнение.

Хирурги удалили из щеки 51-летней женщины глиста, который завелся там после того, как ее укусил комар. Жительница подмосковных Люберец обратилась к врачам с жалобой на отек и постоянный зуд в области щеки, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Заподозрив у пациентки доброкачественную опухоль, специалисты решили удалить уплотнение. Сделав надрез, они с удивлением обнаружили в толще щелки головку червя.

«Там находилась капсула с гельминтом. Его жизнедеятельность и вызывала воспалительный процесс, а движения постоянный зуд. Мы удалили капсулу из щеки и вытащили червя длиной 12 см, затем наложили швы», — сообщил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Сергей Гревцев.

Выяснилось, что заражение стало результатом укуса обычного комара.

Как отметила в беседе с «Известиями» научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо, эта ситуация относится к числу уникальных для медицинской практики России. Она пояснила, что гельминтозы — это паразитарные заболевания у животных и человека, которые чаще появляются вследствие употребления необработанного мяса, рыбы, непромытой зелени. Особую опасность в плане распространения гельминтозов представляют разные виды дичи.

«С укусами насекомых паразитарные инфекции чаще всего передаются всё-таки в странах с тропическим и субтропическим климатом (в том числе некоторых регионах СНГ). Например, туристы в Азии, Африке, Южной и Северной Америке заболевают филяриозом, болезнь переносится с укусом песчаных мух. Если не лечить филяриоз, то в течение полугода пациент будет испытывать зуд, который сопровождает стойкие высыпания на коже (чаще нижних конечностей)», — добавила эксперт.

 

Фото: Министерство здравоохранения Московской области/"Известия"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В этот день дан старт декады приемов «Единой России», приуроченной к этой дате. В течение 10 дней в в Самарской области пройдут приемы граждан.
1 декабря 2022  15:49
В день рождения «Единой России» Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
374
В Самаре продлили перекрытие улиц Полевой и Самарской
1 декабря 2022  12:38
В Самаре продлили перекрытие улиц Полевой и Самарской
232
Один из ключевых вопросов совещания – обеспечение правопорядка в период новогодних выходных дней на территории Самарской области.
30 ноября 2022  17:53
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в Самарской области в период новогодних праздников
2612
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
30 ноября 2022  11:56
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
403
Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на следующий год.
29 ноября 2022  15:22
Дмитрий Азаров поблагодарил региональный кабмин и областной парламент за работу по формированию бюджета
648
Весь список