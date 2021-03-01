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В первый день весны отмечается Всемирный день гражданской обороны. 1 марта 1972 года вступил в силу Устав Международной организации гражданской обороны, которая на сегодняшний день объединяет 59 стран.

На протяжении многих лет МЧС России является активным участником Международной организации гражданской обороны, вносит весомый вклад в расширение взаимовыгодного сотрудничества и партнерства в данной области. В этом году МОГО отметит свое 90-летие.

В честь памятной даты сотрудники МЧС провели с ребятами уроки по основам безопасности жизнедеятельности. В связи с эпидемиологической обстановкой, занятия проводились в онлайн-формате. Вместе с сотрудниками чрезвычайного ведомства в проведении мероприятия приняли участие представители Всероссийского добровольного пожарного общества и Российского студенческого корпуса спасателей.

О том, как развивалась Международная организация гражданской обороны, что она представляет собой на сегодняшний день, с какими странами и по каким направлениям сегодня сотрудничает Россия по вопросам ГО, какие новые технологии используются в целях осуществления деятельности гражданской обороны учащимся рассказал заместитель начальника отдела мероприятий гражданской обороны управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Самарской области Иван Грабекин.

Иван Анатольевич рассказал юным слушателям о приложении для телефона, которое можно скачать по названию «МЧС России», отметив при этом, что сервис разработан как личный помощник пользователя и призван содействовать формированию культуры безопасного поведения, как у взрослых, так и у подрастающего поколения.

Во время уроков ребята узнали много нового и интересного об истории создания гражданской обороны, ее целях, задачах и функционировании на современном этапе, повторили правила безопасности в быту, в школе и на улице.

Участие в онлайн-уроках приняли более 200 школ региона, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС