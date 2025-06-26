Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре тушили пожар в магазине пиротехники на Московском шоссе
В Самаре тушили пожар в магазине пиротехники на Московском шоссе
Каждая шестая компания в России может снизить зарплаты сотрудников
Каждая шестая компания в России может снизить зарплаты сотрудников
у «Крыльев Советов» появился новый игрок
У «Крыльев Советов» появился новый игрок
работодатели стали вдвое чаще приглашать на работу предпенсионеров
Работодатели стали вдвое чаще приглашать на работу предпенсионеров
Самарские моторостроители отмечают 114 лет со дня рождения Николая Кузнецова
Самарские моторостроители отмечают 114 лет со дня рождения Николая Кузнецова
Проект "Вызов" в Самарской области помогает сохранить семьи
Проект "Вызов" в Самарской области помогает сохранить семьи
В Волжском районе пожар тушили больше двух часов
В Волжском районе пожар тушили больше двух часов
Более 10 тысяч жителей Волжского района будут получать помощь в современных условиях
Более 10 тысяч жителей Волжского района будут получать помощь в современных условиях
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.2
-0.19
EUR 91.06
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская команда победила в областных соревнованиях по адаптивному футболу
Ко Дню почты в Самаре пройдет неделя открытых дверей
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В первой половине 2025 года 233 детям-сиротам вручили ключи от квартир

26 июня 2025 12:46
22
В первой половине 2025 года 233 детям-сиротам вручили ключи от квартир

В Самарской области продолжается системная работа по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  За пять месяцев 2025 года жильём обеспечены 233 человека. Из них 227 получили квартиры по договорам найма специализированного жилищного фонда, а 6 человек, достигших 23 лет, получили социальную выплату и приобрели жильё самостоятельно.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев относит предоставление жилья детям-сиротам к безусловным приоритетам работы региональных и муниципальных властей. Расходы областного бюджета на закупку жилья для детей-сирот в 2025 году увеличены в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Всего в  2025 году планируется обеспечить жильём более 1,4 тысяч детей-сирот.

В настоящее время министерством строительства Самарской области  приобретено более половины от запланированного объёма жилья. В Самаре по договорам долевого участия закуплено 163 квартиры, ключи от которых будут переданы в 4 квартале 2025 года. В Тольятти приобретено 86 квартир, по ещё 25 завершается оформление муниципальных контрактов. В Сызрани, Жигулёвске, Октябрьске и Похвистнево план по закупке квартир выполнен на 100%, оформляются документы для передачи жилья.

Отметим, что многие муниципальные образования вместо покупки квартир выбирают строительство нового жилья специально для детей-сирот. Такая практика развивается в Большеглушицком, Борском, Кинельском, Красноярском, Сергиевском, Ставропольском, Хворостянском, Челно-Вершинском и Шигонском районах.

Для контроля качества и сроков строительства на такие объекты регулярно выезжают специалисты областного минстроя. Завершение строительства новых домов для детей сирот ожидается в ближайшее время. После оформления необходимой документации жилье будет передано новым владельцам.

 «Мы не просто обеспечиваем жильём — мы создаём условия для нового этапа жизни детей, оставшихся без попечения родителей. За последние годы построена эффективная система, которая охватывает все этапы: от закупок и строительства до контроля и передачи ключей. Муниципалитеты работают активнее, и Минстрой поддерживает их на каждом шагу. Это их первый настоящий дом, и мы несем ответственность за этот результат», — отметил министр строительства Самарской области Александр Фомин.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
26 июня 2025  09:25
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
273
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
25 июня 2025  19:13
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
419
Врач по медицинской профилактике, врач-офтальмолог Эдуард Титов с 2023 года принимает участие в СВО, оказывая медпомощь на передовой и  в тыловых госпиталях. 
25 июня 2025  18:51
Врач Большечерниговской больницы возглавляет медицинскую роту в зоне СВО
319
В Самарской области реализуют 42 региональных проекта в рамках 12-ти нацпроектов, два из которых касаются технологического лидерства.
25 июня 2025  18:18
Вячеслав Федорищев провел Совет по национальным и приоритетным проектам Самарской области
336
В ходе визита Александр Боровков и его команда провели мониторинг состояния придомовых территорий, фасадов, крыш и подвалов.
25 июня 2025  15:41
Руководитель ГЖИ региона провел мониторинг многоквартирных домов в поселке Толевый
315
Весь список