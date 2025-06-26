В первой половине 2025 года 233 детям-сиротам вручили ключи от квартир

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В Самарской области продолжается системная работа по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За пять месяцев 2025 года жильём обеспечены 233 человека. Из них 227 получили квартиры по договорам найма специализированного жилищного фонда, а 6 человек, достигших 23 лет, получили социальную выплату и приобрели жильё самостоятельно.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев относит предоставление жилья детям-сиротам к безусловным приоритетам работы региональных и муниципальных властей. Расходы областного бюджета на закупку жилья для детей-сирот в 2025 году увеличены в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Всего в 2025 году планируется обеспечить жильём более 1,4 тысяч детей-сирот.

В настоящее время министерством строительства Самарской области приобретено более половины от запланированного объёма жилья. В Самаре по договорам долевого участия закуплено 163 квартиры, ключи от которых будут переданы в 4 квартале 2025 года. В Тольятти приобретено 86 квартир, по ещё 25 завершается оформление муниципальных контрактов. В Сызрани, Жигулёвске, Октябрьске и Похвистнево план по закупке квартир выполнен на 100%, оформляются документы для передачи жилья.

Отметим, что многие муниципальные образования вместо покупки квартир выбирают строительство нового жилья специально для детей-сирот. Такая практика развивается в Большеглушицком, Борском, Кинельском, Красноярском, Сергиевском, Ставропольском, Хворостянском, Челно-Вершинском и Шигонском районах.

Для контроля качества и сроков строительства на такие объекты регулярно выезжают специалисты областного минстроя. Завершение строительства новых домов для детей сирот ожидается в ближайшее время. После оформления необходимой документации жилье будет передано новым владельцам.

«Мы не просто обеспечиваем жильём — мы создаём условия для нового этапа жизни детей, оставшихся без попечения родителей. За последние годы построена эффективная система, которая охватывает все этапы: от закупок и строительства до контроля и передачи ключей. Муниципалитеты работают активнее, и Минстрой поддерживает их на каждом шагу. Это их первый настоящий дом, и мы несем ответственность за этот результат», — отметил министр строительства Самарской области Александр Фомин.