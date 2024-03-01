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В передаче «Утро Губернии» узнаем секреты Грушинского фестиваля и ответ на один из вопросов викторины проекта «За родное – за своё»

1 марта 2024 16:56
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4 марта в гости к ведущим передачи заглянет автор-исполнитель и постоянный член жюри Грушинского фестиваля Александр Исаев.

4 марта в 07:00 и 08:00 в гости к ведущим передачи «Утро Губернии» на телеканале «Губерния» заглянет автор-исполнитель, член Российского Авторского Общества (РАО), лауреат международных и Всероссийских фестивалей авторской песни, неоднократный лауреат и постоянный член жюри Грушинского фестиваля Александр Исаев.

Почему «Грушинское трио» называют душой, сердцем и визитной карточкой одноименного фестиваля, откуда берёт свои истоки движение бардовской песни, история создания легендарного Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина – об этих и многих других подробностях смотрите в эфире программы, специально подготовленной для самарского областного общественно-просветительского проекта «За родное – за своё».

Посмотреть интересное интервью в повторе, а также присоединиться к акции «За родное – за своё» можно в официальных группах филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» во «ВКонтакте» (https://vk.com/club222722124 ,  https://vk.com/znanie_samgtu).

15, 16 и 17 марта 2024 года участники акции смогут проверить знания, полученные в ходе проекта «За родное – за своё», ответив на вопросы викторины, и таким образом получить шанс выиграть один из ценных призов: автомобиль «Лада», поездку в Москву на выставку «Россия» на ВДНХ, тур выходного дня по Самарской области или туристический набор, состоящий из планшета, мощного портативного зарядного устройства и термокружки.

Организаторами и партнёрами акции являются Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области», Самарская региональная общественная организация по развитию патриотизма и духовности «Общественно-патриотический комитет Самарской области», региональное отделение Российского общества «Знание» в Самарской области.

Ответы на некоторые вопросы викторины можно услышать в ходе эфира. Смотрите – будет интересно!

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Самара

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