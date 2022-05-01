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В парке имени 50-летия Октября проходит концерт «Город трудовой доблести»

1 мая 2022 19:49
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Кульминацией вечера станет выступление музыкальной группы «Старый третий», а в 21:30 на территории парка будет дан праздничный салют.

В парке имени 50-летия Октября проходит концерт «Город трудовой доблести».

1 мая по всей Самарской области проходят  праздничные мероприятия. В том числе, в День Весны и Труда, в парке 50-летия Октября организована программа, посвященная присвоению почетного звания «Город трудовой доблести».

- Для гостей и жителей города выступают  самарские детские и взрослые вокальные и хореографические коллективы - лауреаты всероссийских конкурсов. 

- Организована интерактивная викторина на знание истории трудовой доблести Самары – «запасной столицы» СССР в годы Великой Отечественной войны. 

- Кульминацией вечера станет выступление музыкальной группы «Старый третий», а в 21:30 на территории парка будет дан праздничный салют.

 

Фото:  администрация Самары

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