119

В парке имени 50-летия Октября проходит концерт «Город трудовой доблести».

1 мая по всей Самарской области проходят праздничные мероприятия. В том числе, в День Весны и Труда, в парке 50-летия Октября организована программа, посвященная присвоению почетного звания «Город трудовой доблести».

- Для гостей и жителей города выступают самарские детские и взрослые вокальные и хореографические коллективы - лауреаты всероссийских конкурсов.

- Организована интерактивная викторина на знание истории трудовой доблести Самары – «запасной столицы» СССР в годы Великой Отечественной войны.

- Кульминацией вечера станет выступление музыкальной группы «Старый третий», а в 21:30 на территории парка будет дан праздничный салют.

Фото: администрация Самары