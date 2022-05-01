В парке имени 50-летия Октября проходит концерт «Город трудовой доблести».
1 мая по всей Самарской области проходят праздничные мероприятия. В том числе, в День Весны и Труда, в парке 50-летия Октября организована программа, посвященная присвоению почетного звания «Город трудовой доблести».
- Для гостей и жителей города выступают самарские детские и взрослые вокальные и хореографические коллективы - лауреаты всероссийских конкурсов.
- Организована интерактивная викторина на знание истории трудовой доблести Самары – «запасной столицы» СССР в годы Великой Отечественной войны.
- Кульминацией вечера станет выступление музыкальной группы «Старый третий», а в 21:30 на территории парка будет дан праздничный салют.
Фото: администрация Самары