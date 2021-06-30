В парках Самары проходят ежедневные бесплатные занятия йогой

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В Самаре стартовал 11 сезон проекта «Йога в парке», организованный студией йоги РАДЭ при поддержке городского Департамента физической культуры и спорта, МАУ "Парки Самары", МП «Самарская набережная».

Бесплатные занятия с профессиональными инструкторами проводятся ежедневно сразу на нескольких точках под открытым небом. Присоединиться к ним могут все желающие - нужно только выбрать место, время (утро или вечер) и принести с собой коврик, пенку или плотную подстилку.

Этим летом практики будут вестись на 11 площадках: парк им. Ю. Гагарина, парк Металлургов, парк Дружбы, Струковский сад, парк Победы, Загородный парк, парк Молодежный, Воронежские озера, парк Щорса набережная реки Волга у Ладьи и на набережной в районе Полевого спуска.

Участников ждут занятия по различным направлениям йоги, а также лекции, мастер-классы, тематические встречи и другие мероприятия.

С расписанием занятий можно ознакомиться на официальном сайте проекта йогавпарке.рф.

Фото: pixabay