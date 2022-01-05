Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские мастера могут представить свои товары на главной праздничной площадке.
На площади Куйбышева в Самаре будет проходить масштабная новогодняя ярмарка
Акция «Заботимся о тех, кто заботится о нас», инициирована в ноябре Секретарем Самарского регионального отделения партии, главой региона Дмитрием Азаровым.
Волонтёры «Единой России» помогли самарским врачам
В Самаре за сутки заболел 81 человек.
В регионе выявлены 216 новых случаев коронавирусной инфекции
Акции протеста в Казахстане начались 2 января.
Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана
Один из крупных производителей подсолнечного масла в Самарской области в 2021 году вдвое увеличил объемы выпускаемой продукции и начал поставки в Китай.
Продукция самарского АПК востребована не только в регионе, но и далеко за его пределами
Основным центром проведения лыжного досуга по традиции стал региональный учебно-спортивный центр «Чайка» в посёлке Управленческий.
В парках и на набережной Самары открыты лыжные трассы
В Железнодорожном районе с начала действия режима повышенной готовности выявлено порядка 700 нарушений.
В Самаре продолжают мониторинг объектов потребрынка на соблюдение антиковидных ограничений
В Самаре началось благоустройство парка «Молодежный»
В Самаре началось благоустройство парка «Молодежный»
Наверх
Самара  -18 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.29
0.64
EUR 84.07
0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Тольятти пройдет акция по вакцинации от гриппа и коронавируса «Здоровое Рождество»
В регионе продолжается профилактическая акция «Внимание дети – зимние каникулы!»
Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции «Елка желаний»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В парках и на набережной Самары открыты лыжные трассы

5 января 2022 15:19
128
Основным центром проведения лыжного досуга по традиции стал региональный учебно-спортивный центр «Чайка» в посёлке Управленческий.

Для любителей активного отдыха лыжные трассы появились в лесопарке 60-летия Советской власти, парках Щорса, Гагарина, «Молодежный», «Воронежские озера», «Дружба», «Победы», в скверах Фадеева и Мира, в Загородном парке, на I и II очередях набережной, в районе дома 86 по улице Клинической.

Основным центром проведения лыжного досуга по традиции стал региональный учебно-спортивный центр «Чайка» в посёлке Управленческий. Лыжные трассы организовали как для любителей, так и для спортсменов. В спортивном комплексе есть раздевалка, работает прокат спортивного инвентаря. Кроме того, прокат лыж будет организован на территории 15 квартала в посёлке Мехзавод.

 

Фото:    pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Виктор Кудряшов провёл совещание с региональными министрами и главами городских округов и муниципальных районов.
4 января 2022  18:11
В Правительстве региона обсудили оперативную обстановку в период новогодних праздников 
588
На заседании оперативного штаба СО предупредили об опасности самолечения. 
4 января 2022  18:06
Виктор Кудряшов провел заседание оперативного штаба
597
В Самаре состоялся премьерный показ уникального 3D-мэппинг-шоу «И пусть светлее станет мир!»
4 января 2022  13:08
В Самаре состоялся премьерный показ уникального 3D-мэппинг-шоу «И пусть светлее станет мир!»
629
На что вырастут цены в 2022 году
4 января 2022  10:31
На что вырастут цены в 2022 году
609
Госавтоинспекция Самарской области информирует об ограничении движения
2 января 2022  12:35
Госавтоинспекция Самарской области информирует об ограничении движения
1130
Весь список