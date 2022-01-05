В парках и на набережной Самары открыты лыжные трассы

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Для любителей активного отдыха лыжные трассы появились в лесопарке 60-летия Советской власти, парках Щорса, Гагарина, «Молодежный», «Воронежские озера», «Дружба», «Победы», в скверах Фадеева и Мира, в Загородном парке, на I и II очередях набережной, в районе дома 86 по улице Клинической.

Основным центром проведения лыжного досуга по традиции стал региональный учебно-спортивный центр «Чайка» в посёлке Управленческий. Лыжные трассы организовали как для любителей, так и для спортсменов. В спортивном комплексе есть раздевалка, работает прокат спортивного инвентаря. Кроме того, прокат лыж будет организован на территории 15 квартала в посёлке Мехзавод.

Фото: pixabay