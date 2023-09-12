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Армен Бенян проконтролировал ход капитального ремонта в педиатрическом отделении Отрадненской городской больницы.
В Отрадном завершается ремонт педиатрического корпуса городской больницы
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В Отрадном завершается ремонт педиатрического корпуса городской больницы

12 сентября 2023 16:35
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Армен Бенян проконтролировал ход капитального ремонта в педиатрическом отделении Отрадненской городской больницы.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян проконтролировал ход капитального ремонта в педиатрическом отделении Отрадненской городской больницы, которое обновляется по национальному проекту «Здравоохранение».

Напомним, ремонт в педиатрическом корпусе, где получают медицинскую помощь более 9 тысяч юных жителей городского округа, стартовал в 2021 году. В трехэтажном здании будут размещаться поликлиническое отделение и стационар.

«Контракт рассчитан на 3 года. Мы поэтапно работаем над созданием новых условий для наших юных пациентов. На 2 этаже ремонт полностью завершен — обновлен интерьер, заменены инженерные коммуникации. Здесь будут оборудованы помещения стационара, — пояснил главный врач Александр Кандрахин. — В ближайшее время завершится ремонт помещений поликлиники на 1 этаже. Обновляется фасад корпуса, идет благоустройство территории».

Министр поручил проработать маршрутизацию пациентов в зависимости от цели визита и уровня оказания помощи с учётом принципа разделения потоков. В обновленном подразделении будут внедрены технологии бережливого производства. Они направлены на создание новых условий для оказания медицинской помощи, рациональное использование площадей, сокращение очередей с помощью информатизации и внедрения электронного документооборота.

«Все мероприятия нацпроекта направлены на повышение качества оказания медицинской помощи. И результат этих преобразований зависит от эффективной работы на местах, в каждом подразделении. Выявление патологий на ранних стадиях, диспансерное наблюдение, расширение охвата жителей профилактическими осмотрами — непреходящие задачи, над которыми мы должны работать в ускоренном темпе», — отметил Армен Бенян.

В этом году после ремонта открылась взрослая поликлиника в Отрадном, обновленная благодаря нацпроекту. Подразделение оснащено новой медтехникой — рентгенодиагностическим оборудованием и цифровым маммографом.

По итогам визита министра проработан вопрос выделения дополнительных средств для закупки новой мебели в отремонтированные подразделения больницы.

Всего в этом году в регионе обновляются 68 зданий медицинских организаций. В 6 подразделениях работы продолжатся в следующем году.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, развитию первичной медико-санитарной помощи, оснащению медучреждений современным оборудованием и автотранспортом.

 

Фото:   минздрав СО

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