В Отрадном инспекторы ДПС помогли водителю заглохшей машины

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В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили публикацию, в которой один из жителей региона рассказал о ситуации на дороге: «Сегодня наблюдал, как сотрудники ГИБДД помогли водителю вытолкать заглохшую машину. Очень добрый поступок».

21 октября текущего года около 10:30 патрульный экипаж ДПС отдельной специальной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области в составе старшего лейтенанта полиции Максима Грищука и лейтенанта полиции Александра Алексеева находился на маршруте патрулирования в городе Отрадном.

На одной из улиц прямо посередине дороги дорожные полицейские заметили «Газель» с открытым капотом, водитель которой растерянно стоял рядом с машиной. Инспекторы ДПС решили узнать у автолюбителя, нужна ли ему какая-то помощь и остановились рядом.

Оказалось, что житель Отрадного уже несколько минут стоит посередине дороги в надежде, что заведет его и продолжит путь домой, но самостоятельно оживить «железного коня» у него так и не получалось. Мужчина надеялся, что кто-то из проезжающих мимо водителей остановится помочь – один он не смог бы даже откатить «Газель» к обочине.

Полицейские разогнали автомобиль, стоявший на горке, и машина завелась. После этого инспекторы ДПС вернулись на маршрут патрулирования.

Водитель, в свою очередь, поблагодарил инспекторов за неравнодушие к проблемам других: «Простое человеческое спасибо, выручили, ребята, я уже и не надеялся на помощь, хорошо, что есть еще такие неравнодушные люди».