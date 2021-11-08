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В Оренбурге самарские таможенники выявили контрафактные товары на 4 млн рублей

8 ноября 2021 16:56
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У индивидуального предпринимателя были обнаружены 1 071 пара носков, маркированных товарными знаками CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, Tik Tok и др.

В ходе проводимой самарскими таможенниками проверки в одном из торговых павильонов Оренбурга у индивидуального предпринимателя, осуществляющего реализацию товаров легкой промышленности, были обнаружены 1 071 пара носков, маркированных товарными знаками CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, Tik Tok и др.

Товары с признаками контрафактных реализовывались на торговой точке с нарушением требований, установленных правом ЕАЭС и законодательством РФ в сфере таможенного регулирования. Документы, подтверждающие таможенное декларирование товаров, приобретение товаров, а также разрешения правообладателей на использование товарного знака, предпринимателем не были представлены.

Согласно заявлениям представителей правообладателей общая сумма ущерба брендов составила более 4 млн рублей.

"В настоящее время по результатам выездной таможенной проверки составлен Рапорт для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.180 УК РФ (незаконное использование товарного знака с причинением крупного ущерба). Материалы и изъятые товары переданы в отделение дознания № 2 службы по Оренбургской области для проведения проверки в порядке ст. 144-145УПК РФ", - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

 

Фото:   Самарская таможня

 

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