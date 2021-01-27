В Октябрьском районе выявлено порядка 300 нарушений в работе предпринимателей

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Пока эпидемиологическая обстановка в регионе остается нестабильной, на предприятиях и на объектах потребительского рынка Самары продолжаются регулярные контрольные мероприятия в части проведения дезинфекции, масочного режима и других требований безопасности, установленных Роспотребнадзором.

Ежедневный мониторинг касается объектов торговли и услуг различной площади и организационно-правовой формы – от магазина формата «у дома» до крупных торговых центров.

Помимо ранее установленных санитарно-эпидемиологических мер, с 16 декабря 2020 года в торгово-развлекательных и офисных центрах Самары начали действовать новые правила работы для зон фуд-кортов. Обслуживание клиентов проводится только на местах, с использованием электронного меню.

Также до 31 января текущего года продлены ограничительные меры, касающиеся пребывания несовершеннолетних детей и подростков в торгово-развлекательных центрах и торговых помещениях города без сопровождения родителей или других законных представителей. В этот период несовершеннолетним стоит отложить посещение фуд-кортов и кинотеатров в том числе.

Представители внутригородских районов совместно с полицией и областными ведомствами в ежедневном режиме проверяют, как соблюдаются требования Роспотребнадзора.

В Октябрьском районе располагается порядка 3500 объектов потребительского рынка. За период действия ограничительных мер в районе выявлено около 300 нарушений в работе предпринимателей.

«Наша цель – создать максимально комфортные и безопасные для здоровья жителей условия нахождения в местах массового скопления людей. Мы не стремимся создать препятствия для предпринимателей и посетителей, но настаиваем на необходимости соблюдать все рекомендованные меры в период сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки», - подчеркнул глава Октябрьского внутригородского района Самары Александр Кузнецов.

Вместе с тем, если в процессе проверки выявляются нарушения в работе предпринимателей, составляются акты, которые впоследствии направляются в Управление гражданской защиты Самары или Роспотребнадзор для составления протоколов об административном правонарушении. Так, в Октябрьском районе 22 материала по повторным нарушениям направлены в Роспотребнадзор.

Аналогичные меры касаются и несовершеннолетних посетителей без сопровождения взрослых – сотрудники полиции вправе привлечь родителей или опекунов подростков к административной ответственности за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП. Если несовершеннолетнему уже исполнилось 16 лет, то ответственность несет он сам.

На сегодняшний день в Октябрьском районе выявлено 30 несовершеннолетних нарушителей. По итогам профилактических рейдов составляются протоколы, далее вопрос о мерах ответственности в отношении подростков или их законных представителей решается на очередном заседании Комиссии по делам несовершеннолетних.

По словам Ирины Судаковой, администратора одного из крупнейших торговых центров, расположенного на улице Ново-Садовой, на территории ведется ежедневный контроль как за работой клининговой службы, так и за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер предпринимателями.

«Также служба охраны торгового центра регулярно контролирует поток посетителей – несовершеннолетних просим покинуть фуд-корт и торговые отделы. Доступ на киносеансы подросткам без сопровождения взрослых также ограничен», - рассказала Ирина Судакова, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации