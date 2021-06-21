В общественном транспорте Самары продолжают выявлять «антимасочников»

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«С раннего утра и до позднего вечера организуем комиссионные рейды. Следим за тем, чтобы и пассажиры, и персонал на линиях выполняли установленные требования. Призываем к тому, чтобы в салоны подвижного состава люди заходили уже в масках, причем надетых по всем правилам: они должны закрывать и рот, и нос. При этом обращаем внимание на то, что мы контролируем наличие именно средств защиты органов дыхания, то есть респираторов, масок, специальных повязок. А элементы одежды, например, поднятый ворот, таковыми не считаются. Некоторые даже умудряются прикрываться ладонью. Но это, конечно же, не убережет от инфицирования. А наша задача – минимизировать риски передачи любой инфекции в общественном транспорте», – подчеркнул заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

Сегодня рейдовые мероприятия стартовали с перекрестка Московского шоссе и улицы Советской Армии, где проложены автобусные и троллейбусные ветки. Несколько человек, которые забыли взять маску в дорогу, без напоминаний покинули автобус, чтобы не задерживать остальных пассажиров. В одном из маршрутных такси водитель поделился средствами защиты, чтобы после замечаний контролеров продолжить движение.

Всего с осени прошлого года, когда на «антимасочников» началось составление административных протоколов, 433 материала передали в судебные инстанции. В том числе, по итогам прошлой недели для 6 нарушителей следующей остановкой будет суд. Напомним, что предусмотренные частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ санкции доходят до штрафа в 30 тысяч рублей.

А к нарушителям из числа персонала предприятий-перевозчиков применяется еще и меры дисциплинарного характера. Именно поэтому соответствующие инструктажи перед сменами никто не отменяет, а все сигналы относительно поведения водителей и кондукторов отрабатываются оперативно.

Несмотря на прививки и погодный фактор, расслабляться рано – масочный режим по-прежнему носит не рекомендательный, а обязательный характер.

Фото: администрация Самары