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В общественном транспорте Самары маски продолжают оставаться обязательными

14 марта 2022 15:36
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За прошлую неделю в отношении нарушителей составлен 51 протокол.

Несмотря на то, что ранее из-за улучшения эпидемиологической обстановки в большинстве муниципалитетов губернии были введены послабления – в частности, отменены QR-коды, маска в качестве средства индивидуальной защиты остается обязательным атрибутом для всех, кто совершает поездки в общественном транспорте Самары. Именно об этом приходится постоянно напоминать пассажирам в ходе проведения ежедневных контрольных рейдов. Рейдами охватывают маршрутную сеть во всех районах Самары и прежде всего крупные транспортные узлы, через которые следуют два и более вида транспорта.

«Только за минувшую неделю составлен 51 протокол на нарушителей. Кроме того, 79 пассажиров, не имеющие масок, сразу же решили покинуть транспортные средства. Статистика за текущий год – 649 административных материалов, 1 260 пассажиров высажены. Как правило, никто не наказывает тех, кто сразу после замечаний участников рейдовых бригад надевает средство индивидуальной защиты или выходит из салона, понимая, что в противном случае дальше движение невозможно. Протоколы оформляются только на граждан, которые провоцируют конфликтную ситуацию, упорствуют, считают, что ограничительных мер не существует. В этом случае уже в суде будет проходить дальнейшее разбирательство, поскольку все протоколы направляются в судебные инстанции, – пояснил заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Александр Ерополов. – Заболеваемость коронавирусом снижается, но не так быстро, как всем нам хотелось бы. Поэтому по-прежнему призываем соблюдать масочный режим в городском транспорте и других общественных местах. Это одна из действенных мер профилактики».

В соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ для нарушителей предусмотрены штрафные санкции: в частности, для физических лиц – в размере до 30 тысяч рублей при первичном правонарушении и до 50 тысяч рублей – при рецидиве.

Для оперативной связи с пассажирами созданы группы в Telegram-канале (https://t.me/OperTransport63) и в сети ВКонтакте (https://vk.com/deptrassamara). Разъяснения по актуальным темам есть на сайте Единого оператора электронного проездного «Объединенная транспортная карта» («ОТК»): https://s-otk.ru/. Помимо этого, самарцы могут адресовать обращения по телефонам «горячей линии»: 8 (846) 207-70-11, 8 (929) 707-61-38.

Обращаем внимание пассажиров общественного транспорта на то, что при бесконтактной оплате проезда с применением смартфонов, «умных часов» и других гаджетов с использованием сервисов ApplePay, GooglePay, SamsungPay, GarminPay, SberPay могут наблюдаться технологические сбои. Таким образом, рекомендуется не рассчитывать только на смартфон или другой гаджет в качестве единственного источника списания средств для оплаты проезда, а иметь при себе обычные банковские карты, транспортные карты, социальные карты или наличные деньги, передает пресс-служба администрации Самары.

 

Фото:  администрация Самары

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