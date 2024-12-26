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В новом бассейне в Куйбышевском районе проходят городские соревнования по плаванию

26 декабря 2024 21:02
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В соревнованиях по плаванию участвуют воспитанники спортивных школ № 8 и № 5, физкультурно-оздоровительного комплекса «Буревестник» и ЦСКА ВВС. 

С 23 по 27 декабря в новом бассейне в Куйбышевском районе Самары проходят «Новогодние старты». В соревнованиях по плаванию участвуют воспитанники спортивных школ № 8 и № 5, физкультурно-оздоровительного комплекса «Буревестник» и ЦСКА ВВС. 

«В этом году мы провели в новом бассейне уже пять соревнований. Он прекрасно приспособлен для организации масштабных мероприятий. Бассейн хорошо освещается и вентилируется, температура воды в нем всегда поддерживается на нужном уровне и соответствует всем нормам», - отметил руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара Дмитрий Чеканов.

Соревнования проводятся в 5 возрастных категориях. Юные спортсмены плавают на разные дистанции: 50, 100, 200, 400 и 800 метров. Каждому заплыву соответствует свой стиль - кроль, брасс, плавание на спине, баттерфляй и комплекс.

«Я тренирую ребят уже пять лет, но, когда мои воспитанники выступают на соревнованиях, всегда переживаю и болею за них, как в первый раз. Очень радостно и волнительно смотреть, как мои парни и девушки выигрывают медали и улучшают свои результаты. Горжусь и люблю каждого своего ученика, надеюсь, что в будущем они достигнут небывалых высот в спорте», - поделился тренер школы олимпийского резерва № 8 Владислав Волков.

Победители в каждой возрастной категории будут награждены медалями и грамотами. Также участникам присвоят спортивные разряды.

Бассейн в Куйбышевском районе открылся в мае 2024 года. За это время его посещаемость увеличилась с 700 человек в месяц до четырех тысяч. Предусмотрены как абонементы, так и одноразовые посещения. Взрослые и дети могут записаться на индивидуальные и групповые занятия. Бассейн открыт ежедневно с 7:00 до 22:00. Подробную информацию о работе спортивного учреждения можно получить по телефону 8 (846) 219-36-03.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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