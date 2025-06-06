В Новокуйбышевске с чиновников требуют компенсацию за травму ребенка на аттракционе

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Прокуратура обратилась в суд с иском к МБУ «Городские парки» в Новокуйбышевске. Контрольный орган потребовал от чиновников компенсации морального вреда и выплаты штрафа за травму ребенка на местном аттракционе. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Инцидент произошел 4 мая 2025 года. 9-летний мальчик травмировал левую стопу на гондоле аттракциона «Маятниковые качели КМ-01 "Жемчужина"».

Контрольный орган совместно со специалистами провел проверку и выявил ряд нарушений. В числе прочего было установлено, что чиновники не обеспечили безопасную эксплуатацию аттракциона «Вальс», а к работе на объектах допускался персонал, который не прошел необходимое обучение в соответствии с требованиями.

По итогам проверки директора МБУ «Городские парки» привлекли к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ) и оштрафовали на 10 тыс. руб. Также руководитель учреждения получил прокурорское представление, и нарушения были устранены. А ответственного в учреждении за безопасную эксплуатацию аттракционов уволили, пишет Коммерсантъ-Волга.