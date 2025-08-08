В Новокуйбышевске, Приволжском, Большеглушицком и Ставропольском районах прошла «Зарядка со стражем порядка»

208

Ребятам рассказали о пользе физических упражнений и напомнили правила безопасности.

В рамках Всероссийской акции МВД России, «Зарядка со стражем порядка» приуроченной ко Дню физкультурника, и реализуемой с целью пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения, полицейские и представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел Самарской области проводят с ребятами спортивные мероприятия.

Так, в Новокуйбышевске, Приволжском, Большеглушицком и Ставропольском районах сотрудники полиции и общественники организовали для детей познавательные встречи, в ходе которых провели занятия физкультурой и рассказали о важности здорового образа жизни, отметив, что спорт не только укрепляет здоровье, но и развивает характер и воспитывает дисциплину.

Ребята с удовольствием повторяли задания, заряжаясь бодростью и хорошим настроением.

После веселой разминки полицейские побеседовали с участниками мероприятий о правилах безопасного поведения в общественных местах и на дороге и призвали ребят быть осторожными, заниматься спортом и поддерживать хорошую физическую форму.

В завершение встреч дети поблагодарили организаторов за интересные и полезные мероприятия, пообещав регулярно делать зарядку.