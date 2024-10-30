В Новокуйбышевске оборудуют пандус в доме ребенка-инвалида

85

Прокуратура г. Новокуйбышевска обратилась в суд в интересах ребенка-инвалида о возложении обязанности на администрацию г.о. Новокуйбышевск оборудовать пандус на входной группе подъезда и электрический подъемник на лестничных проемах в подъезде многоквартирного жилого дома, в котором проживает ребенок-инвалид.

Ранее прокуратура города реагировала внесением представления в адрес исполняющего обязанности главы г.о. Новокуйбышевск по факту нарушения прав несовершеннолетнего, относящегося к социально-незащищенной категории населения. Однако органом местного самоуправления не приняты меры, направленные на устранение нарушений требований законодательства.

Решением Новокуйбышевского городского суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Судебный акт не вступил в законную силу.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.