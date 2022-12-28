В новогодние выходные в регионе будут организованы разнообразные праздничные локации

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Наступает Новый год, а вместе с ним и самое долгожданное время – новогодние выходные, которые продлятся с 31 декабря 2022 года по 9 января 2023 года включительно.

Сегодня каждый из нас ждет и верит, что справедливость и правда одержат Победу. На передовой наши бойцы отстаивают право жить под мирным небом, растить детей, право на русскую культуру и с гордостью произносить: «Я – русский». В каждом муниципальном районе Самарской губернии представлены разнообразные возможности для креативных, ярких, семейных активностей. В этом году масштабные новогодние гулянья решено не проводить, массовых мероприятий и традиционного фейерверка в столице губернии на площади Куйбышева в новогоднюю ночь не будет. Акцент новогодних выходных будет смещен на детские, спортивные и культурные мероприятия. «Люди в Самарской области – мудрые. Я уверен, что безудержного веселья не будет. Сегодня на передовой наши защитники Отечества. Мы все должны делать всё для их поддержки», – отметил Губернатор Дмитрий Азаров.

По традиции центральной новогодней площадкой областной столицы станет площадь Куйбышева. Новогодний комплекс, возведенный здесь, создан для прогулок, семейного отдыха и занятий спортом на свежем воздухе: установлен елочный комплекс, 56 световых конструкций, построена деревянная горка, залиты два катка. В праздничные дни на площади будут звучать классические произведения, советские и современные песни. С 27 декабря по 8 января будет организована работа 34 объектов общественного питания, 9 торговых объектов по продаже сувениров, 2 пунктов проката коньков. Для посетителей катков установлены теплые раздевалки, скамейки, организован проход к входам на катки по резиновому настилу. Начиная со 2 по 8 января 2023 на площади Куйбышева запланирована физкультурно-развлекательная зона «Зимние забавы», которая включает в себя различные активности: площадка для игры в городки «Городок», площадка для игры в снежки, площадка «Лазертаг», снежковый тир, площадка для игры в кёрлинг, фотозона.

Стадион «Солидарность Самара Арена» в дни новогодних праздников также станет точкой притяжения для жителей и гостей Самарской области. Впервые Олимпийская деревня – уникальное спортивное пространство на прилегающей территории стадиона ­– была создана в канун 2020 года по поручению Губернатора Дмитрия Азарова, и четвертый год подряд Олимпийская деревня становится одной из самых интересных новогодних локаций. 2023 год объявлен Президентом страны Владимиром Путиным Годом педагога и наставника. В соответствии с обозначенной тематикой территория стадиона превратится в «Галерею премудрости». Прогулочная территория порадует жителей и гостей региона выставочными зонами и пространствами для активного отдыха и занятий спортом. На «Последней миле» будет установлена двадцатипятиметровая елка – главный атрибут новогодних праздников, а также тематические инсталляции и медиаэкран. Самых юных гостей будет ждать 3D арт-объект «Дом Деда Мороза» cо сказочными персонажами и анимационной программой, катания на пони.

Для удобства посетителей в новогодние праздники заработает «Южная» парковка и парковка на улице Арена-2018. Впервые будет залит каток площадью 2500 кв. м. Рядом с ним будут расположены теплые помещения для переобувания, прокат спортивного снаряжения и точки питания. Будут подготовлены трассы для беговых лыж протяженностью 1,5 км, а также горки для катания на ледянках и тюбингах. На пересечении третьей и четвертой аллеи расположится пункт приема гуманитарной помощи для наших защитников, участвующих в специальной военной операции. И здесь каждый желающий сможет написать теплые пожелания и поздравления российским солдатам.

СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» в новогодние праздники станет центром притяжения любителей катания на коньках. Массовые катания будут проходить на тренировочной арене спортивного объекта с 3 по 8 января. Предусмотрена предварительная запись.

Для всех любителей самого красивого зимнего вида спорта, катания на коньках, организованы катки практически во всех муниципальных районах Самарской области. Ледовые площадки ждут посетителей в Новокуйбышевске, Похвистнево, Сызрани, Тольятти, Жигулевске, Отрадном и т.д. Только в Самаре в этом году организовано более 120 катков.

Для любителей лыж также продуманы и созданы условия для катания. Основным центром проведения лыжного досуга в Самаре по традиции станет региональный учебно-спортивный центр «Чайка» в пос. Управленческий, где лыжные трассы будут организованы как для любителей, так и для спортсменов. График работы – на официальной странице СЦ «Чайка». Сезон профессиональных спортивных встреч 2023 года в Самаре откроет баскетбол. Первая игра состоится 4 января в 18:00. На паркете «МТЛ Арены» встретятся женские команды БК «Самара» (Самара) и БК «Енисей» (Красноярск). 8 января в 18:00 в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» встретятся мужские команды БК «Самара» (Самара) и БК «Автодор» (Саратов). Также в новогодние выходные состоятся матчи по хоккею, волейболу и гандболу. Анонс мероприятий будет ежедневно размещаться в паблике ВКонтакте «Самарская область».

Культурная программа праздничного новогоднего периода составлена таким образом, что интересное мероприятие найдет для себя каждый. Только в учреждениях культуры Самары в период с 10 декабря по 10 января пройдет порядка 512 мероприятий. А предполагаемое количество участников – более 50 тысяч человек. Акцент в организации новогодних программ сделан на семейный и детский культурно-просветительский формат, на основе произведений отечественной классики, традиционной народной культуры. Практически в ежедневном формате в дни новогодних каникул буду работать: Самарская и Тольяттинская государственные филармонии, Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, Самарский театр кукол, СамаАрт, Самарский областной художественный музей, Самарский академический театр драмы им. М. Горького, библиотеки, музеи. Так, дом-музей В.И. Ленина 4, 5, 6 и 7 января 2023 года приглашает на выставку «Карусель советского детства» из частной коллекции О.И. Беловой (г. Самара). Это одна из самых больших и разнообразных коллекций игрушек советского периода истории, как отечественного производства, так и зарубежных. Среди экспонатов коллекции весомую часть составляют игрушки, выпущенные на знаменитой Куйбышевской фабрике игрушек, а также на производственных объединениях «Завод им. Масленникова», «КАТЭК», «РЕЙД», Сызранское предприятие по выпуску деревянных изделий и т.д. Музей Модерна начнет свою работу в новом году с лекции «Демоны Михаила Врубеля – размышление о демонологии или об антропологии современности?». Лекцию 3 января в 11:30 будет читать культуролог Александр Архангельский. С 4 по 8 января ежедневно с 13.00 до 16.00 один из залов фабрики-кухни будет становиться площадкой для мастер-классов, где вместе с педагогами можно будет смастерить сказочные архитектурные сооружения. Для участия необходимо записываться.

В Парке культуры и отдыха Отрадного с 3 по 7 января будет работать резиденция Деда Мороза, где малыши смогут пообщаться с главным символом Нового года и сфотографироваться с ним в сказочной фотозоне. А у новогодней елки все каникулы детей ждут спортивные эстафеты и конкурсы с призами.

Музыкальное интерактивное представление «Новогодние чудеса» откроет каникулы для детей города Похвистнево на городской площади 31 декабря. Волшебство продолжится всю праздничную неделю в библиотеках города, где для ребят откроется творческая мастерская «Волшебный праздник – Новый год», пройдет новогодний квест «Мороз потехам не помеха» и праздничная программа «Зима – пора чудес».

В Чапаевске подростков и молодёжь города ждет программа «PROМОРОЗИМ» с челленджами и музыкальными батлами. Детей и их родителей приглашают на интерактивную программу «Новогодняя моЗАЙКА», где ребята примут участие в новогодних интерактивах и соберут пазл-мозайку, отгадывая задачки на воображение и логику.

В театре юного зрителя «Время тайн» Новокуйбышевска все каникулы дети смогут увидеть «Вот такие чудеса» с премьерным спектаклем «Ванькино счастье» по мотивам сказки Бориса Шергина.

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