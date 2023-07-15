В Нефтегорском районе Дмитрий Азаров осмотрел после реставрации Бариновскую мельницу, построенную еще в XIX веке

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Сегодня Дмитрий Азаров работает в муниципалитетах региона. В Нефтегорском районе губернатор Самарской области осмотрел после реставрации Бариновскую мельницу, построенную еще в XIX веке - единственную деревянную мельницу в Поволжье, сохранившуюся на историческом месте.



Статус объекта культурного наследия она получила еще в 1979 году. Однако с тех пор мельница только ветшала, были риски полностью ее утратить. Не допустить этого удалось благодаря инициативе жителей, общественников, поддержке меценатов, а также финансированию из регионального и муниципального бюджета.



Дмитрий Азаров поблагодарил всех, кто принял участие в восстановлении мельницы:



- Благодаря любви к родной земле жителей района, благотворителей, проявленной инициативе депутата Госдумы Александра Хинштейна этот объект получил вторую жизнь. Сегодня это - не только памятник, но и объект действующий, что уникально.



Глава региона отметил: у мельницы в селе Бариновка организуется новая важная туристическая точка на карте области. При этом интерес туристов к нашей губернии растет год от года. В 2022-м регион посетили более 2,5 млн человек.



- Уверен, в этом году туристов будет еще больше. Мы продолжим вместе со всеми жителями области обустраивать и благоустраивать родную землю, восстанавливать памятники. И это будет создавать не только привлекательность Самарской земли для людей из других стран и регионов, но и работать на то, чтобы мы с вами вместе вновь будем гордиться своей родной землей, влюбляться в нее, строить долгосрочные планы, связанные с родной Самарской областью.

Фото: скриншот видео