Я нашел ошибку
Главные новости:
Это  единственная деревянная мельница в Поволжье, сохранившаяся на историческом месте.
В Нефтегорском районе Дмитрий Азаров осмотрел после реставрации Бариновскую мельницу, построенную еще в XIX веке
Объявлен желтый уровень опасности.
16 июля в Самарской области ожидается гроза, порывистый ветер, сильный дождь, возможен град
Самарская область имеет свой флаг, герб и гимн, — особые знаки, которые олицетворяют нашу самобытность.
17 июля отмечается День самарской символики
Им стал подполковник юстиции Замалетдинов Руслан Раисович.
В Богатовском районе назначен новый руководитель следственного отдела
Силовики предотвратили покушение украинских спецслужб на Симоньян и Собчак
В Тольятти поймали курьера, который помог мошенникам обмануть трех бабушек
В Тольятти поймали курьера, который помог мошенникам обмануть трех бабушек
65% паролей россиян можно взломать за одну минуту
65% паролей россиян можно взломать за одну минуту
В России завершился весенний призыв
В России завершился весенний призыв
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.12
-0.06
EUR 101.2
0.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Нефтегорском районе Дмитрий Азаров осмотрел после реставрации Бариновскую мельницу, построенную еще в XIX веке

15 июля 2023 17:28
772
Это  единственная деревянная мельница в Поволжье, сохранившаяся на историческом месте.

Сегодня Дмитрий Азаров работает в муниципалитетах региона. В Нефтегорском районе губернатор Самарской области осмотрел после реставрации Бариновскую мельницу, построенную еще в XIX веке - единственную деревянную мельницу в Поволжье, сохранившуюся на историческом месте.

Статус объекта культурного наследия она получила еще в 1979 году. Однако с тех пор мельница только ветшала, были риски полностью ее утратить. Не допустить этого удалось благодаря инициативе жителей, общественников, поддержке меценатов, а также финансированию из регионального и муниципального бюджета.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех, кто принял участие в восстановлении мельницы:

- Благодаря любви к родной земле жителей района, благотворителей, проявленной инициативе депутата Госдумы Александра Хинштейна этот объект получил вторую жизнь. Сегодня это - не только памятник, но и объект действующий, что уникально.

Глава региона отметил: у мельницы в селе Бариновка организуется новая важная туристическая точка на карте области. При этом интерес туристов к нашей губернии растет год от года. В 2022-м регион посетили более 2,5 млн человек.

- Уверен, в этом году туристов будет еще больше. Мы продолжим вместе со всеми жителями области обустраивать и благоустраивать родную землю, восстанавливать памятники. И это будет создавать не только привлекательность Самарской земли для людей из других стран и регионов, но и работать на то, чтобы мы с вами вместе вновь будем гордиться своей родной землей, влюбляться в нее, строить долгосрочные планы, связанные с родной Самарской областью.

 

Фото:   скриншот видео

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
500 новых рабочих мест открыто в Самаре благодаря запуску контакт-центра Почты России.
14 июля 2023  16:32
Дмитрий Азаров открыл в Самаре федеральный центр поддержки клиентов Почты России
1370
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
14 июля 2023  11:09
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
1021
Туристический ретропоезд «Грушинский экспресс» сохранили для Самарской области
14 июля 2023  09:55
Туристический ретропоезд «Грушинский экспресс» сохранили для Самарской области
403
«Поезд Победы» впервые посетит Самарскую область
14 июля 2023  09:36
«Поезд Победы» впервые посетит Самарскую область
697
На Госуслугах начался приём документов в вузы
13 июля 2023  13:01
На Госуслугах начался приём документов в вузы
541
Весь список