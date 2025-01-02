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В Нефтегорске сотрудники ГАИ вместе с «Родительским патрулем» провели профилактическое мероприятие с юными жителями

2 января 2025 16:40
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Акцию «Засветись! Стань заметней на дороге!».

В Нефтегорске, в рамках профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних, госавтоинспекторы при участии начальника отделения Госавтоинспекции майора полиции Владимира Смолякова совместно с «Родительским патрулем» провели акцию «Засветись! Стань заметней на дороге!».

В ходе мероприятия сотрудники полиции и родительский актив напомнили юным участникам дорожного движения, правила безопасности на проезжей части, особенно на нерегулируемых пешеходных переходах.

Инспекторы совместно с представителями «Родительского патруля» рассказали детям о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости, наглядно продемонстрировали правильность их крепления на одежду.

В завершение акции организаторы вручили ребятам световозвращающие брелоки и пожелали счастливых и, главное, безопасных новогодних праздников, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

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