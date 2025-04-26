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В МВД России рассказали о способе кражи данных россиян при ксерокопировании паспорта

26 апреля 2025 22:51
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Злоумышленники под видом работодателя просят соискателя выгодной вакансии на время оставить документы якобы для оформления в штат.

Мошенники могут похищать паспортные данные россиян под предлогом трудоустройства или во время ксерокопирования. Об этом 26 апреля сообщили в МВД России, пишут "Известия".

Злоумышленники под видом работодателя просят соискателя выгодной вакансии на время оставить документы якобы для оформления в штат.

Также мошенники могут использовать украденные или утерянные паспорта. При этом студенты, пенсионеры и безработные могут быть вовлечены в противоправную деятельность с использованием паспортов обманным путем, предупредили в ведомстве. Например, действия по регистрации «на себя» реальных коммерческих фирм или фирм-однодневок, банковских карт или расчетных счетов в интересах сторонних лиц.

Стоит задуматься, если без особых поводов поступает приглашение стать учредителем фирмы, поскольку, скорее всего, речь идет о фирме-однодневке, которая создается для прикрытия мошенничества, незаконной банковской деятельности, лжепредпринимательстве, легализации денег, незаконном получении кредита, контрабанде, уклонении от уплаты налогов или получении необоснованной налоговой выгоды путем налоговых махинаций.

«Опасайтесь мошенников и аферистов, будьте бдительными и никому не отдавайте свой паспорт, даже под самым благовидным предлогом», — приводит ТАСС цитату из документа.

В связи с этим гражданам напомнили о бережном отношении к паспорту, в том числе при ксерокопировании.

«Проследите, чтобы вам отдали все сделанные копии», — добавили в ведомстве.

 

Фото:   freepik.com

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