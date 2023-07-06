В МСЧ-63 успешно проведена работа по закупке лекарственных средств и изделий для оказания медпомощи лицам, содержащимся в учреждениях УИС СО

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В результате проделанной работы заключены государственные контракты на поставку различных групп лекарственных препаратов, в том числе для оказания медицинской помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, эндокринных заболеваниях, болезнях верхних дыхательных путей, антисептических средств, а также перевязочного материала для проведения хирургических вмешательств, расходного медицинского имущества для проведения ультразвуковых и лабораторных методов исследования.



Кроме того, МСЧ-63 ФСИН России заключены государственные контракты со специализированными организациями на проведение технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования, предназначенного для оказания различных видов медицинской помощи.



Как сказала врио начальника МСЧ-63 Алима Садыкова, совершенствование качества оказания предоставляемой медицинской помощи пациентам, в том числе за счет своевременного материально-технического обеспечения структурных подразделений медико-санитарной части, является приоритетной задачей, стоящей перед всей медицинской службой УИС Самарской области, сообщаетпресс-служба УФСИН СО .

Фото: пресс-служба УФСИН СО