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В Москве Дмитрий Азаров представил опыт региона на экспертной сессии по пространственному развитию

6 декабря 2023 22:09
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К обсуждению экспертов были предложены вопросы, касающиеся действующей стратегии пространственного развития, изменения приоритетов региональной политики России, принципов развития городских агломераций, вызовов в контексте пространственного развития.

В среду, 6 декабря, в рамках выставки-форума «Россия» в Москве состоялась экспертная сессия «Политика пространственного развития: достижения новой России и вызовы будущего», организованная Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В ней приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, парламентских партий, вузов, политологи. Модератором выступил генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов. По видеоконференцсвязи в сессии принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

К обсуждению экспертов были предложены вопросы, касающиеся действующей стратегии пространственного развития, изменения приоритетов региональной политики России, принципов развития городских агломераций, вызовов в контексте пространственного развития.

На сессии было отмечено, что утвер­жден­ная в 2019 году дей­ству­ю­щая Стра­те­гия про­стран­ствен­но­го раз­ви­тия до 2025 года при­ни­ма­лась в усло­ви­ях, харак­те­ри­зо­вав­ших­ся мень­шим уров­нем внеш­не­по­ли­ти­че­ских и иных вы­зо­вов. Тем не ме­нее в ней были учте­ны вы­зо­вы, с ко­то­ры­ми бу­дет вы­нуж­де­на столк­нуть­ся Рос­сия при вы­хо­де на но­вый уро­вень тех­но­ло­ги­че­ско­го, инфраструк­тур­но­го и со­ци­аль­но­го раз­ви­тия.

Дмитрий Орлов напомнил, что председатель Пра­ви­тель­ства РФ Михаил Мишу­ст­ин дал по­ру­че­ние пред­ста­вить в 2024 году но­вую кон­цеп­цию Стратегии про­стран­ствен­но­го раз­ви­тия Рос­сии с уче­том те­ку­щих геополитиче­ских вы­зо­вов, ре­ги­о­наль­ных и му­ни­ци­паль­ных при­о­ри­те­тов.

Эксперт обозначил ряд принципов, которые должен учесть новый документ. В частности, это но­вые ас­пек­ты про­стран­ствен­ной ор­га­ни­за­ции эко­но­ми­ки, при­о­ри­те­ты раз­ви­тия сель­ских тер­ри­то­рий, необ­хо­ди­мость бо­лее рав­но­мер­но­го про­стран­ствен­но­го раз­ви­тия му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний в со­ста­ве аг­ло­ме­ра­ций.

Глава региона Дмитрий Азаров представил опыт Самарской области.

Губернатор подчеркнул, что Стратегия пространственного развития, принятая в 2019 году, очень серьезный, важный для страны, многоаспектный документ, который во многом предопределил направления развития инфраструктурных проектов, снятия инфраструктурных ограничений, развития геостратегических территорий страны, городских и сельских агломераций. «Я уверен, что он помог всем регионам РФ в понимании своей роли, своих конкурентных преимуществ, своих векторов развития в контексте развития страны», — отметил Дмитрий Азаров. В Стратегии был учтен и ряд предложений, внесенных Самарской областью.

«Мы некоторым образом предвосхитили наиболее перспективные направления сотрудничества. Регион инициировал в 2018 году внесение изменений в Стратегию и включение Самарской области в реализацию проекта на тот момент международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». При поддержке Президента страны наши предложения были приняты», — рассказал глава региона.

Сейчас в области реализуется проект строительства мостового перехода через Волгу в районе Тольятти и 100 км новой современной трассы —  крупнейший проект на принципах государственно-частного партнерства. На сегодняшний день физическая готовность объекта составляет более 90%. «Уже сейчас во многом благодаря строительству этого важного инфраструктурного объекта в регионе реализуются крупнейшие инвестиционные проекты», — сообщил Дмитрий Азаров и привел в пример логистические центры Магнитогорского металлургического комбината, ОЗОНа, Вайлдберриз, Яндекс-Маркета, X5.

Также предварительную поддержку получила инициатива создания на территории Самарской области федерального портово-логистического хаба в рамках задачи по развитию альтернативных транспортных коридоров и торговых маршрутов. «Для реализации такого проекта у нас есть все условия, — подчеркнул глава региона.  —  Регион встроен в международные транспортные коридоры «Север – Юг» и «Запад – Восток», здесь проходят автомобильные трассы федерального и международного значения, и эти трассы вместе с железнодорожными путями интегрированы в Транссибирскую железнодорожную магистраль. В Самарской области функционируют три речных порта, способные обслуживать суда класса «река-море» и имеющие выход к семи морям через Волго-Донской и Беломоро-Балтийский судоходные каналы. В рамках МТК «Север – Юг» порты позволяют обеспечить транспортную связь со странами Каспийского бассейна, Персидского залива, Индией, Китаем и Африкой. Все это очень важно».

Кроме того, при принятии решения о развитии дорожно-транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры региона учитывается агломерационный фактор. Самарско-Тольяттинская агломерация является крупнейшей «нестоличной» агломерацией. Сосредоточение в агломерации человеческого, экономического, научно-образовательного, финансовых ресурсов создает условия для укрепления ее как опорного центра ускоренного социально-экономического роста общероссийского значения.

«Мы работаем над повышением транспортной связанности внутри агломерационных территорий и усилением включенности агломерации в новые транспортные коридоры», — пояснил Дмитрий Азаров. Совместно с РЖД в области готовится проект по организации ускоренного пассажирского железнодорожного сообщения, строятся новые трассы, которые позволят укрепить агломерационные связи внутри региона. При этом создается инфраструктура для инвесторов. «У нас в этом смысле есть хороший опыт выстраивания цепочки инвестпроектов», — сообщил глава региона, в качестве примера рассказав о взаимосвязи проекта логистического центра Магнитогорского металлургического комбината, железнодорожной ветки в ОЭЗ «Тольятти» и ряда производственных инвестпроектов.

Инфраструктура для инвесторов – логистические парки, ОЭЗ, технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», территории опережающего развития в моногородах Тольятти и Чапаевск – позволяет региону занимать новые ниши. «Мы усиленно работаем по направлению обеспечения технологического суверенитета и планируем, что до конца года будет построено, а в следующем году запущено производство беспилотных авиационных систем, полностью локализованных в нашей стране. Современная разработка поддержана на федеральном уровне, у нас уже действует экспериментальный правовой режим для беспилотных систем, и мы формируем целый кластер в этой перспективной отрасли. Синхронно развиваем социальную и коммунальную инфраструктуру», — рассказал Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что регион крайне заинтересован и в обсуждении новой стратегии пространственного развития, и в непосредственном участии в ее разработке. «Очень надеюсь, что, как и в предыдущий период, регионы будут подключены к разработке этого важнейшего для нашей страны, для регионального развития документа», — отметил он.

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Самара

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