В Москве Дмитрий Азаров представил опыт региона на экспертной сессии по пространственному развитию

В среду, 6 декабря, в рамках выставки-форума «Россия» в Москве состоялась экспертная сессия «Политика пространственного развития: достижения новой России и вызовы будущего», организованная Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В ней приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, парламентских партий, вузов, политологи. Модератором выступил генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов. По видеоконференцсвязи в сессии принял участие губернатор Дмитрий Азаров.
К обсуждению экспертов были предложены вопросы, касающиеся действующей стратегии пространственного развития, изменения приоритетов региональной политики России, принципов развития городских агломераций, вызовов в контексте пространственного развития.
На сессии было отмечено, что утвержденная в 2019 году действующая Стратегия пространственного развития до 2025 года принималась в условиях, характеризовавшихся меньшим уровнем внешнеполитических и иных вызовов. Тем не менее в ней были учтены вызовы, с которыми будет вынуждена столкнуться Россия при выходе на новый уровень технологического, инфраструктурного и социального развития.
Дмитрий Орлов напомнил, что председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение представить в 2024 году новую концепцию Стратегии пространственного развития России с учетом текущих геополитических вызовов, региональных и муниципальных приоритетов.
Эксперт обозначил ряд принципов, которые должен учесть новый документ. В частности, это новые аспекты пространственной организации экономики, приоритеты развития сельских территорий, необходимость более равномерного пространственного развития муниципальных образований в составе агломераций.
Глава региона Дмитрий Азаров представил опыт Самарской области.
Губернатор подчеркнул, что Стратегия пространственного развития, принятая в 2019 году, очень серьезный, важный для страны, многоаспектный документ, который во многом предопределил направления развития инфраструктурных проектов, снятия инфраструктурных ограничений, развития геостратегических территорий страны, городских и сельских агломераций. «Я уверен, что он помог всем регионам РФ в понимании своей роли, своих конкурентных преимуществ, своих векторов развития в контексте развития страны», — отметил Дмитрий Азаров. В Стратегии был учтен и ряд предложений, внесенных Самарской областью.
«Мы некоторым образом предвосхитили наиболее перспективные направления сотрудничества. Регион инициировал в 2018 году внесение изменений в Стратегию и включение Самарской области в реализацию проекта на тот момент международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». При поддержке Президента страны наши предложения были приняты», — рассказал глава региона.
Сейчас в области реализуется проект строительства мостового перехода через Волгу в районе Тольятти и 100 км новой современной трассы — крупнейший проект на принципах государственно-частного партнерства. На сегодняшний день физическая готовность объекта составляет более 90%. «Уже сейчас во многом благодаря строительству этого важного инфраструктурного объекта в регионе реализуются крупнейшие инвестиционные проекты», — сообщил Дмитрий Азаров и привел в пример логистические центры Магнитогорского металлургического комбината, ОЗОНа, Вайлдберриз, Яндекс-Маркета, X5.
Также предварительную поддержку получила инициатива создания на территории Самарской области федерального портово-логистического хаба в рамках задачи по развитию альтернативных транспортных коридоров и торговых маршрутов. «Для реализации такого проекта у нас есть все условия, — подчеркнул глава региона. — Регион встроен в международные транспортные коридоры «Север – Юг» и «Запад – Восток», здесь проходят автомобильные трассы федерального и международного значения, и эти трассы вместе с железнодорожными путями интегрированы в Транссибирскую железнодорожную магистраль. В Самарской области функционируют три речных порта, способные обслуживать суда класса «река-море» и имеющие выход к семи морям через Волго-Донской и Беломоро-Балтийский судоходные каналы. В рамках МТК «Север – Юг» порты позволяют обеспечить транспортную связь со странами Каспийского бассейна, Персидского залива, Индией, Китаем и Африкой. Все это очень важно».
Кроме того, при принятии решения о развитии дорожно-транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры региона учитывается агломерационный фактор. Самарско-Тольяттинская агломерация является крупнейшей «нестоличной» агломерацией. Сосредоточение в агломерации человеческого, экономического, научно-образовательного, финансовых ресурсов создает условия для укрепления ее как опорного центра ускоренного социально-экономического роста общероссийского значения.
«Мы работаем над повышением транспортной связанности внутри агломерационных территорий и усилением включенности агломерации в новые транспортные коридоры», — пояснил Дмитрий Азаров. Совместно с РЖД в области готовится проект по организации ускоренного пассажирского железнодорожного сообщения, строятся новые трассы, которые позволят укрепить агломерационные связи внутри региона. При этом создается инфраструктура для инвесторов. «У нас в этом смысле есть хороший опыт выстраивания цепочки инвестпроектов», — сообщил глава региона, в качестве примера рассказав о взаимосвязи проекта логистического центра Магнитогорского металлургического комбината, железнодорожной ветки в ОЭЗ «Тольятти» и ряда производственных инвестпроектов.
Инфраструктура для инвесторов – логистические парки, ОЭЗ, технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», территории опережающего развития в моногородах Тольятти и Чапаевск – позволяет региону занимать новые ниши. «Мы усиленно работаем по направлению обеспечения технологического суверенитета и планируем, что до конца года будет построено, а в следующем году запущено производство беспилотных авиационных систем, полностью локализованных в нашей стране. Современная разработка поддержана на федеральном уровне, у нас уже действует экспериментальный правовой режим для беспилотных систем, и мы формируем целый кластер в этой перспективной отрасли. Синхронно развиваем социальную и коммунальную инфраструктуру», — рассказал Дмитрий Азаров.
Губернатор подчеркнул, что регион крайне заинтересован и в обсуждении новой стратегии пространственного развития, и в непосредственном участии в ее разработке. «Очень надеюсь, что, как и в предыдущий период, регионы будут подключены к разработке этого важнейшего для нашей страны, для регионального развития документа», — отметил он.