В мобильном приложении «Хорошие новости» стартовала благотворительная акция «Забота, которая кормит»

138

Мобильное приложение «Хорошие новости» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» запускает Всероссийскую благотворительную акцию «Забота, которая кормит». В ее рамках пользователи смогут обменять баллы, которые зарабатывают в мобильном приложении, на корм для животных из приютов. Принять участие в акции можно в приложении до 20 ноября.

Акция продлится месяц и позволит каждому пользователю мобильного приложения внести свой вклад в помощь животным из приютов. За участие в викторинах, событиях, публикацию новостей и репосты пользователи получают «хорошие баллы», которые можно обменять на поощрения на маркетплейсе «Хороший маркет». Теперь в качестве обмена баллов на поощрения можно выбрать корм для кошек и собак, а команда «Хороших новостей» передаст его в приюты. Таким образом, привычные онлайн-действия превращаются в реальные полезные дела. В основе проекта – идея взаимной поддержки и ответственности за тех, кто рядом.

«Подобные инициативы формируют культуру участия и сопричастности. Когда человек видит, что его действия приносят конкретную пользу, он становится частью большого движения, частью сообщества. И это то, что сегодня нужно каждому гражданину нашей страны – чувство общности», – подчеркнул член Общественной палаты Российской Федерации, генеральный директор «Союза российских городов» Андрей Максимов.

Инициатива поддерживает развитие социальной ответственности, вовлекает граждан в полезные дела и способствует продвижению отечественных брендов, для которых забота – не просто слово, а реальное действие.

«Мы верим, что хорошие новости способны менять мир. Акция “Забота, которая кормит” показывает: помощь может быть простой, и она доступна каждому. Теперь «хорошие баллы» еще и благотворительные, так как их можно обменивать на корм для животных в нашем маркете», – прокомментировала менеджер специальных проектов мобильного приложения «Хорошие новости» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Евгения Гайдукова.

Акция объединит неравнодушных людей из разных регионов России. Вместе участники акции обеспечат кормом питомцев приютов и покажут, что забота и добро могут быть частью повседневной жизни.

Проект проводится при поддержке «Хороших новостей» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – уникального мобильного приложения, объединяющего более 72 тысяч пользователей со всей страны. Приложение даёт возможность читать и делиться позитивными новостями, создавать свой контент по заданиям в приложении, получать поощрения и быть частью сообщества, которое формирует позитивную повестку в российских социальных сетях.