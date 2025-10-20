Я нашел ошибку
Главные новости:
Сила первых: В Самаре создан новый спортивный альянс для молодежи
Редкая комета Lemmon приблизится к Земле 21 октября 2025
Загородный парк в Самаре передадут на баланс одного из министерств региона
Власти Самары прокомментировали ситуацию с залпами салютов
В Самарской области в честь Дня отца вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
в Самарской области выбрали победителя программы «Серебряный старт»
В Волжском районе горел дом на 100 кв. метрах
На одной из самарских канализационных станций сотрудники «РКС-Самара» вытащили полтонны мокрого мусора
В мобильном приложении «Хорошие новости» стартовала благотворительная акция «Забота, которая кормит»

20 октября 2025 17:15
138
В мобильном приложении «Хорошие новости» стартовала благотворительная акция «Забота, которая кормит»

Мобильное приложение «Хорошие новости» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» запускает Всероссийскую благотворительную акцию «Забота, которая кормит». В ее рамках пользователи смогут обменять баллы, которые зарабатывают в мобильном приложении, на корм для животных из приютов. Принять участие в акции можно в приложении до 20 ноября.

Акция продлится месяц и позволит каждому пользователю мобильного приложения внести свой вклад в помощь животным из приютов. За участие в викторинах, событиях, публикацию новостей и репосты пользователи получают «хорошие баллы», которые можно обменять на поощрения на маркетплейсе «Хороший маркет». Теперь в качестве обмена баллов на поощрения можно выбрать корм для кошек и собак, а команда «Хороших новостей» передаст его в приюты. Таким образом, привычные онлайн-действия превращаются в реальные полезные дела. В основе проекта – идея взаимной поддержки и ответственности за тех, кто рядом.

«Подобные инициативы формируют культуру участия и сопричастности. Когда человек видит, что его действия приносят конкретную пользу, он становится частью большого движения, частью сообщества. И это то, что сегодня нужно каждому гражданину нашей страны – чувство общности», – подчеркнул член Общественной палаты Российской Федерации, генеральный директор «Союза российских городов» Андрей Максимов.

Инициатива поддерживает развитие социальной ответственности, вовлекает граждан в полезные дела и способствует продвижению отечественных брендов, для которых забота – не просто слово, а реальное действие.

«Мы верим, что хорошие новости способны менять мир. Акция “Забота, которая кормит” показывает: помощь может быть простой, и она доступна каждому. Теперь «хорошие баллы» еще и благотворительные, так как их можно обменивать на корм для животных в нашем маркете», – прокомментировала менеджер специальных проектов мобильного приложения «Хорошие новости» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Евгения Гайдукова.

Акция объединит неравнодушных людей из разных регионов России. Вместе участники акции обеспечат кормом питомцев приютов и покажут, что забота и добро могут быть частью повседневной жизни.

Проект проводится при поддержке «Хороших новостей» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – уникального мобильного приложения, объединяющего более 72 тысяч пользователей со всей страны. Приложение даёт возможность читать и делиться позитивными новостями, создавать свой контент по заданиям в приложении, получать поощрения и быть частью сообщества, которое формирует позитивную повестку в российских социальных сетях.

В центре внимания
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
163
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
189
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
310
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
499
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025  12:55
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
532
