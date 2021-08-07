В Курганской области уволили инспектора, разоблачившего незаконную охоту депутата

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Как пишет Лайф, в Курганской области уволили государственного лесного инспектора Алексея Саночкина, который в начале 2021 года добился широкой огласки жестокой незаконной охоты на волков депутата областной думы Дениса Хахалова и его высокопоставленных приятелей.

Об этом в беседе с RT рассказал сам инспектор. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты, однако лесничего это не спасло от негативных последствий. Между тем сам Хахалов в конце июля отказался от мандата.

"12 июля в 08:00 меня вызвали в Следственный комитет города Шадринска, где меня ждал мой руководитель с трудовой книжкой и приказом об увольнении, который тут же был написан. Причину написали сухо: за неоднократные взыскания", — поделился инспектор.

Саночкин отметил, что дисциплинарные взыскания были наложены за то, что из 190 судебных дел по нарушению природоохранного законодательства от его сектора было прекращено пять из-за недостаточных доказательств. При этом, по словам инспектора, благодаря расследованиям его отдела правоохранители возбудили немало уголовных дел, а сектор выявлял в три–четыре раза больше нарушений, чем другие районы.

Саночкин связывает увольнение с тем, что он с сотрудниками своего сектора стал выявлять факты незаконной охоты на территории Катайского района Курганской области, организованной егерем Общества охотников Ермеком Сулеймановым, которому на протяжении восьми лет запрещено носить и хранить оружие. Он также был судим и имеет аннулированный охотничий билет.

Так, в ходе проверки выяснилось, что Сулейманов организовывал охоту для высокопоставленных сотрудников из Следственного комитета региона и депутата Хахалова. Однако, по словам Саночкина, проверки, которые он инициировал в отношении егеря и народного избранника, не давало проводить руководство. Общественный резонанс ситуация обрела благодаря СМИ. Незаконная охота на волков с участием депутата произошла 6 февраля. Но за день до этого, по словам инспектора, Хахалов осуществлял охоту на лосей, и, по всей видимости, на эти забойки и пришли хищники, с которыми стрелки жестоко расправились. Саночкин указал, что, возможно, никто бы и не узнал о произошедшем, однако охотники стали хвастаться кадрами и выкладывать видео в соцсети.

Инспектор хочет обжаловать своё увольнение и на сегодняшний день готовит исковые заявления для подачи в суд.

"У меня не очень хорошая запись в трудовой книжке, которую я хочу обжаловать. Понимаю, что мне не дадут работать, даже если я восстановлюсь, но всё же мне бы хотелось продолжить свою работу в своём департаменте", — рассказал Саночкин.

У мужчины нет адвоката, поэтому всем он занимается самостоятельно, просматривает законодательные акты и нормативы. В первую очередь, по словам инспектора, ему необходимо обжаловать приказы о незаконном привлечении к дисциплинарной ответственности, а затем — приказ об увольнении.

Саночкин добавил, что в процессе расследования ему неоднократно поступали угрозы от Хахалова и Сулейманова. Последний даже предупреждал о физической расправе. А депутат однажды сказал, что инспектора уволят, и "слово сдержал". При этом сам Саночкин не жалеет, что предал историю огласке.

"У нас декларировано: все перед законом равны, и это будет неправильно, если я буду наказывать сельских жителей за то, что они не там сбросили мусор, но буду молчать про незаконную охоту высокопоставленных людей. Я не жалею, потому что поступил по совести и не хожу с опущенными глазами", — заключил Саночкин.

В апреле в соцсетях появился видеоролик, на котором депутат Курганской областной думы Денис Хахалов жестоко расправляется с волком на охоте, переезжая снегоходом. Животное лежит в луже крови, а парламентарий и его приятели, издеваясь, радуются своему "успеху". В какой-то момент один из них даже засовывает в пасть волку дуло ружья, которое зверь зажимает, что вызывает смех у охотников. Эти действия депутат объяснил самообороной.

Фото: priroda.kurganobl.ru/Лайф