В Кировском районе Самары на Ташкентской открылся второй корпус детского сада №120

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Ещё один детский садик, построенный в рамках национального проекта «Демография», открыт и готов принимать своих маленьких хозяев!

Дошкольное учреждение находится в Кировском районе на Ташкентской, 184а. Это второй корпус детского сада комбинированного вида №120. Здание рассчитано на приём 60 малышей ясельного возраста и 72 детей с 3 до 7 лет.

"Сегодня на празднике в честь открытия познакомились с родителями и первыми воспитанниками! От всей души желаю, чтобы в стенах этого яркого, современного сада жило счастливое детство, чтобы детям здесь было уютно и интересно!" - сказала Елена Лапушкина.

Фото: администрация Самары