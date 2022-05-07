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В Кинеле прошла областная легкоатлетическая эстафета у памятника семье Володичкиных

7 мая 2022 15:08
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В этом году приняли участие 17 команд со всей губернии, которые преодолели 15 этапов.

В Кинеле прошла областная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы и памяти братьев Володичкиных, погибших в боях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Соревнования традиционные и прошли уже в 27 раз. Точка отсчета - открытие мемориала памяти Володичкиных в 1995 году, накануне 50-летия Победы. Он установлен на крутом обрыве и представляет собой стелу из розового и серого гранита высотой 11 с половиной метров. Девять бронзовых журавлей, символизирующие погибших солдат, клином уходят в небо.

Истрия этой семьи уникальна и единственная в мире... До Великой Отечественной войны в поселке Алексеевка Кинельского района жила дружная семья Володичкиных: глава семейства Павел Васильевич, его жена Прасковья Еремеевна и девять сыновей - Александр, Андрей, Петр, Иван, Василий, Михаил, Константин, Федор и Николай. Глава семейства до начала Великой Отечественной не дожил - умер в 1935 году. А все девять его сыновей отправились в 41-ом на фронт. Пятеро из них - погибли в первые два года войны. Еще один брат - в конце войны, в январе 1945-го. А трое вернулись после победы в родное село тяжело раненными и тоже вскоре скончались. Их мать, Прасковья Еремеевна, не дождалась возвращения сыновей. После пятой похоронки не выдержало сердце матери.

"Ежегодно старт и финиш эстафеты у памятника семье Володичкиных. В этом году приняли участие 17 команд со всей губернии, которые преодолели 15 этапов. Общая протяженность трассы около 5 километров по улицам поселка. Молодые спортсмены с удовольствием выступают в соревнованиях. Мы стараемся сохранить историческую память о событиях Великой Отечественной войны. Ведь каждый должен знать историю страны, своей Родины", - подчеркнул председатель областной федерации легкой атлетики Самарской области Александр Казмерчук.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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