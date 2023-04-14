В Кинель-Черкасском районе идет ремонт дороги ведущей к храму во имя Вознесения Господня

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В Кинель-Черкасском районе развернулся ремонт дороги ведущей к храму во имя Вознесения Господня, на участке км 0+000-км 4+592 а/д "Самара-Бугуруслан"-Кинель-Черкассы.



Святилище находится на возвышенной, левобережной части с. Кинель-Черкассы, в самом начале ул. Советской, недалеко от моста через реку Большой Кинель.

Храму более 170 лет и он таит в себе множество святынь, к которым едут приклонится туристы-паломники.



На сегодняшний день на объекте ведется устройство выравнивающего слоя. Уже завершено фрезерование старого покрытия.



Также, начаты работы на трех мостах в составе дороги:

- мост через р. Березовка – 42,2м

- мост через р. Б. Кинель на км 3+607 – 95,4м

- мост через р. Б. Кинель на км 3+935 – 197,82м



Всего в 2023 году в России приведут к нормативу 960 км участков дорог, ведущих к святыням, сообщает пресс-служба минтранса Самарской области

Фото: минтранс СО