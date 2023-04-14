В Кинель-Черкасском районе идет ремонт дороги ведущей к храму во имя Вознесения Господня

В Кинель-Черкасском районе развернулся ремонт дороги ведущей к храму во имя Вознесения Господня, на участке км 0+000-км 4+592 а/д "Самара-Бугуруслан"-Кинель-Черкассы.
Святилище находится на возвышенной, левобережной части с. Кинель-Черкассы, в самом начале ул. Советской, недалеко от моста через реку Большой Кинель.
Храму более 170 лет и он таит в себе множество святынь, к которым едут приклонится туристы-паломники.
На сегодняшний день на объекте ведется устройство выравнивающего слоя. Уже завершено фрезерование старого покрытия.
Также, начаты работы на трех мостах в составе дороги:
- мост через р. Березовка – 42,2м
- мост через р. Б. Кинель на км 3+607 – 95,4м
- мост через р. Б. Кинель на км 3+935 – 197,82м
Всего в 2023 году в России приведут к нормативу 960 км участков дорог, ведущих к святыням, сообщает пресс-служба минтранса Самарской области
Фото: минтранс СО