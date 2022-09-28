В Кемерово стартовала программа юбилейного, 10‑го форума «Россия - спортивная держава»

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В Кемерово на площадке ледового дворца «Кузбасс» стартовала программа юбилейного, 10‑го форума «Россия - спортивная держава», которая рассчитана до 30 сентября и посвящена развитию спорта в стране в современных реалиях.



Международный статус форума обусловлен прибытием иностранных участников из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, а также Ирака, Бахрейна, Сирии и Пакистана.



В рамках Форума запланирована масштабная деловая и спортивная программа. Участниками форума станут министр спорта России Олег Матыцин, помощник президента РФ Игорь Левитин и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.



В рамках мероприятия проходит международная выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы». Выставку без преувеличения можно назвать витриной высших достижений отечественной спортивной индустрии за ее масштабность и уникальность представленных на ней экспонатов.



Делегацию Самарской области возглавляет врио министра спорта Лидия Рогожинская. На стенде СпортКоманда63 представлены достижения спортсменов Самарского региона, а также спортивные проекты, реализуемые в рамках продвижения физической культуры, спорта и здорового образа жизни в губернии.



Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» проводится с 2012 года. Это самая крупная площадка в нашей стране для взаимодействия между участниками спортивной отрасли, продуктивного обмена мнениями для российских и международных экспертов.

Фото: минспорта СО